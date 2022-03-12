Дефицит витамина B12: ощущение «слабости» в теле может быть симптомом
Витамин B12, содержащийся в некоторых продуктах питания или доступный в качестве добавки, является водорастворимым витамином. От помощи в производстве эритроцитов до заботы о функционировании вашей центральной нервной системы, это питательное вещество выполняет множество различных задач.
Как и многие другие витамины, B12 не может вырабатываться организмом естественным путем.
Это может привести к тому, что веганы не получат достаточно. Кроме того, вы не сможете усваивать этот витамин из пищи, что может вызвать его дефицит.
В результате дефицит витамина B12 затрагивает около шести процентов людей в возрасте до 60 лет, и с возрастом эта статистика становится еще выше. Этот недостаток, названный Гарвардской медицинской школой «подлым», трудно обнаружить, поскольку симптомы могут проявляться постепенно.
Тем не менее, по данным NHS, есть некоторые предупреждающие признаки, которые могут сигнализировать о «вредном дефиците», включая мышечную слабость. Другие неврологические признаки включают мышечные судороги, парестезии и головокружение.
Неврологические нарушения, как правило, являются «основным симптомом» дефицита витамина B12. Если вы не знаете, парестезия описывает покалывание, покалывание или онемение кожи, также известное как покалывание.
Гарвардская медицинская школа сообщает, что при дефиците витамина B12 это может произойти в ваших руках, ногах или ступнях.
Другие симптомы, которые могут помочь определить дефицит, включают:
- Бледно-желтый оттенок вашей кожи
- Болезненный и красный язык
- Язвы во рту
- Изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь
- Нарушенное зрение
- Раздражительность
- Депрессия
- Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
- Снижение умственных способностей (память, понимание и суждение)
- Усталость
Гарвардская медицинская школа
Здоровье
Образовательное учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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