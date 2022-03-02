Дефицит витамина B12: о нем может предупреждать «странное» ощущение в теле

«Одним из предупреждающих признаков этого дефицита являются странные ощущения в руках, ногах или ступнях – вы можете испытывать то онемение, то покалывание как от множества иголок».

Бледно-желтый оттенок кожи.

Болезненный и красный язык.

Язвы во рту.

Нарушенное зрение

Раздражительность

Депрессия

Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.

Снижение умственных способностей (памяти, понимания, суждений).