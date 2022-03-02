Дефицит витамина B12: о нем может предупреждать «странное» ощущение в теле
Специалисты отмечают, что дефицит витамина B12 может быть серьезной в своих последствиях проблемой, и потому важно уметь замечать его предупреждающие признаки.
Витамин B12 – это водорастворимый витамин, который естественным образом присутствует в некоторых продуктах питания или доступен в качестве добавки. Организмом он задействуется для осуществления различных функций, от производства эритроцитов до нервной проводимости. Последствиями его нехватки становится развитие хронической усталости, малокровия и анемии, ухудшение памяти, уязвимость нервной системы перед стрессами, симптомы шизофрении.
По данным Гарвардской медицинской школы, развитие дефицита столь важного витамина может быть длительным процессом с постепенным проявлением симптомов. Хотя в некоторых случаях оно ускоряется, и симптомы возникают относительно быстро. Говоря об этом, специалисты советуют обращать внимание на свои телесные ощущения.
«Одним из предупреждающих признаков этого дефицита являются странные ощущения в руках, ногах или ступнях – вы можете испытывать то онемение, то покалывание как от множества иголок».
Подобные симптомы могут возникать в результате меняющихся из-за нехватки витамина реакций нервной системы. Эксперты констатируют, что дефицит В12 может приводить к повреждению нервов, это и вызывает разнообразные неприятные, дискомфортные ощущения, в том числе такие, которые могут казаться странными, поскольку прежде не испытывались.
Другие предупреждающие признаки.
- Бледно-желтый оттенок кожи.
- Болезненный и красный язык.
- Язвы во рту.
- Нарушенное зрение
- Раздражительность
- Депрессия
- Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.
- Снижение умственных способностей (памяти, понимания, суждений).
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на дефицит витамина D.
Гарвардская медицинская школа (Harvard Medical School)
Здоровье
учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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