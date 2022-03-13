Рак горла: фармацевт Абдех называет симптомы, возможные на ранней стадии

«Постоянная боль в горле часто оказывается ранним признаком рака. Хотя каждый случай заболевания им индивидуален, такая боль может быть первым симптомом, который вы заметите».

«Боль в горле может перерасти в изменение голоса, охриплость. При возникновении охриплости попытки говорить могут усиливать болезненность. Вам также может быть больно или трудно глотать пищу и напитки, может появиться ощущение шишки или кома в горле», - перечислил эксперт.