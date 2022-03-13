Рак горла: фармацевт Абдех называет симптомы, возможные на ранней стадии
Симптомы рака часто игнорируются или остаются незамеченным, так как бывают расплывчатыми и производят ложное впечатление легких недомоганий.
При заболевании раком важнейшим аспектом выживания является ранняя диагностика: своевременное обнаружение симптомов помогает предотвратить неизлечимую форму. Фармацевт Хуссейн Абдех рассказал в интервью о симптомах, которые важно уметь замечать, поскольку они могут помочь выявить онкозаболевание на ранней стадии.
В частности, эксперт перечислил признаки которые возникают при заболевании раком горла – он представляет собой злокачественную опухоль, которая развивается в горле (глотке), либо в гортани. Объясняя, какие изменения позволяют обнаружить этот рак на ранней стадии, фармацевт Абдех уточнил:
«Постоянная боль в горле часто оказывается ранним признаком рака. Хотя каждый случай заболевания им индивидуален, такая боль может быть первым симптомом, который вы заметите».
Эксперт заметил, что боль в горле пациенты часто воспринимают как обычный, неопасный дискомфорт – она действительно может вызывать достаточно мягкое ощущение. Но со временем оно меняется.
«Боль в горле может перерасти в изменение голоса, охриплость. При возникновении охриплости попытки говорить могут усиливать болезненность. Вам также может быть больно или трудно глотать пищу и напитки, может появиться ощущение шишки или кома в горле», - перечислил эксперт.
Абдех подчеркнул, что если возникшее изменение голоса, охриплость не проходят в течение двух недель, нужно обязательно обратиться к врачу. Это же относиться и к боли – когда она не снимается известными болеутоляющими средствами и длится свыше двух недель, то может быть признаком чего-то серьезного.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в работе организма могут указывать на развитие рака кишечника.
Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
фармацевт
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