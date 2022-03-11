Возможно, это рак кишечника: когда идти к врачу, заметив изменения?
При развитии рака кишечника происходят изменения в привычках кишечника, и многие симптомы могут проявляться во время посещения туалета.
Часто признаки могут указывать на что-то еще, но вам может потребоваться обратиться к врачу общей практики.Симптомы рака кишечника: как давно вы заметили изменения в кишечнике? Когда обращаться к терапевту
Рак – если он возникает – очень важно обнаруживать вовремя. Конкретно рак кишечника может быть излечим, если диагностируется на ранней стадии. По данным организации Macmillan Cancer Support, необъяснимые изменения привычного режима работы кишечника может оказаться симптомом колоректального рака. Эксперты объяснили, когда идти к врачу, заметив такие изменения.
«Например, диарея или запор без видимой причины – если они продолжаются более шести недель, следует обратиться к терапевту».
Другие возможные признаки рака кишечника.
- Необъяснимая потеря веса.
- Боль в животе или заднем проходе.
- Ощущение неполного опорожнения кишечника после туалета.
- Чувство усталости, одышки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно проверяться у врача, если возникает покалывание в области сердца.
Macmillan Cancer Support
Здоровье
одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями
Оставить комментарий