Возможно, это рак кишечника: когда идти к врачу, заметив изменения?

«Например, диарея или запор без видимой причины – если они продолжаются более шести недель, следует обратиться к терапевту».

Необъяснимая потеря веса.

Боль в животе или заднем проходе.

Ощущение неполного опорожнения кишечника после туалета.

Чувство усталости, одышки.