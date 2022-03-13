Почему ваши волосы плохо пахнут: 4 распространенные причины

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длинные волосы

Несмотря на тщательное мытье головы, время от времени может случиться так, что от головы вдруг начинает исходить неприятный запах.

Специалисты-трихологи называют четыре распространенные причины этой проблемы.

Слишком частое мытье. Мытье головы не только устраняет неприятный запах несвежих волос, но и может способствовать его возникновению – это происходит из-за того, что моющие компоненты могут повреждать микробиом кожи головы, облегчая доступ плохим бактериям и грибкам. Помимо неприятного запаха, при этом также учащаются воспаления и зуд кожи головы.

Гормональные изменения. Также могут способствовать появлению неприятного запаха, идущего от головы. Колебания гормонов активизируют выработку большего количества кожного сала и частиц пота, откладывающихся на коже головы и волосах.

Сигаретный дым. Волосы впитывают его особенно «охотно», при этом неприятный запах может быть очень стойким.

Инфекции кожи головы. Кожная инфекция, обычно грибковая, также может быть причиной неприятного запаха в волосах. Если вы заметили неприятный запах, зуд или обнаружили  на голове круглые, шелушащиеся участки кожи, запишитесь на прием к дерматологу.

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