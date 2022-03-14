Часто отекают колени? Пора проверить кровь

«Основным признаком артрита при болезни Лайма является очевидный отек одного или нескольких суставов. Хотя колени поражаются чаще всего, могут быть вовлечены и другие крупные суставы, такие как плечевой, голеностопный, локтевой, челюстной, запястный и бедерный», — объясняют в CDC.

Отечность суставов встречается довольно часто. Однако не все знают, что это может сигнализировать о болезни Лайма. Чем выше становится температура воздуха, тем выше шанс столкнуться с клещами, которые являются переносчиками заболевания.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), существует две основные стадии болезни Лайма. Первая, острая, возникает в течение первых 30 дней после заражения, а вторая, хроническая, начинается после нее. При нелеченой инфекции в первой фазе, симптомы будут обостряться и распространяться на разные органы. Для этой стадии характерны сильные головные боли, скованность в суставах, воспаление, головокружение, одышка, отек лимфатических узлов и многое другое.Однако для хронического течения болезни характерны другие симптомы. В частности, артрит с сильной болью в суставах и отеком, особенно в области коленей и других крупных суставов. Если вы столкнулись с сильной болью в коленях, для которой нет очевидной причины, стоит обратиться к врачу.Люди, которые не получают своевременного лечения артрита при болезни Лайма, подвержены риску развития необратимого повреждения суставов.Ранее специалисты обнаружили фактор, в четыре раза повышающий вероятность инсульта