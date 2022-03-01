Ученые называли необычный вид боли, который сигнализирует о болезни Лайма

«Основным признаком артрита при болезни Лайма является отек одного или нескольких суставов. Хотя колени поражаются чаще всего, могут быть вовлечены и другие крупные суставы, такие как плечевой, голеностопный, локтевой, челюстной, запястный и бедренный», - отмечают специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Любая боль — это сигнал от организма, что что-то идет не так. Но порой сложно отличить простой дискомфорт от чего-то более серьезного. Однако есть определенные виды боли, которые связывают с конкретными заболеваниями. Например, с болезнью Лайма.Речь идет о необъяснимой боли в суставах. Эксперты отмечают, что в этом случае имеет смысл сдать анализ крови на болезнь Лайма. Примерно половина пациентов с нелеченой или хронической болезнью Лайма периодически испытывает эпизоды артрита, что приводит к временной боли и скованности, которые могут мигрировать по всему телу.Старое исследование 1995 года, опубликованное в The American Journal of Medicine (AJM), показало, что поражение опорно-двигательного аппарата, особенно артрит, является общей чертой болезни Лайма. В начале болезни пациенты могут испытывать мигрирующие мышечно-скелетные боли в суставах, сухожилиях, мышцах или костях в одном или нескольких местах одновременно. Часто боль сохраняется в одном месте всего несколько часов или дней. Характерно также и образование отека.Ранее ученые рассказали, какая диета помогает в лечении рака поджелудочной железы