Инсульт: доказано, что даже небольшая порция алкоголя увеличивает риск
Употребление алкоголя может иметь множество негативных долгосрочных последствий, включая увеличение риска инсульта. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что те, кто выпивает шесть и более коктейлей в течение вечера, чаще страдают от инсульта, чем те, кто этого не делает.
Хотя не все увлекаются таким декадансом на основе коктейлей, риск сердечно-сосудистых заболеваний в последующие 24 часа возрастал, даже если был выпит только один напиток.
Элизабет Мостофски из Гарвардской школы общественного здравоохранения сказала:
«Влияние алкоголя на риск сердечных приступов и инсультов зависит от того, сколько и как часто вы пьете».
Вот почему еще одно открытие Гарвардского исследования удивило многих.
Исследование показало:
«Привычное умеренное потребление алкоголя связано с более низким риском сердечных заболеваний у обоих полов, но количество алкоголя, связанное с пользой для сердечно-сосудистой системы, ниже среди женщин, чем среди мужчин».
В результате, хотя сердечно-сосудистый риск выше в течение 24 часов, он снижается в течение недели, но только у умеренно пьющих людей.
Это относится и к инсультам: исследование показало, что люди, умеренно пьющие, на 19 процентов реже страдают ишемическими инсультами в течение недели после употребления алкоголя. Напротив, у тех, кто выпивал, риск сердечно-сосудистых заболеваний в последующие 24 часа составлял 30 процентов.
Однако следует отметить важный момент: это не означает, что употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.
Рассматриваемое исследование было сосредоточено только на кратковременном воздействии алкоголя на организм.
Ранее Медикфорум писал о причинах прыщей.
Элизабет Мостофски
Здоровье
Врач и исследователь из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Оставить комментарий