Инсульт: доказано, что даже небольшая порция алкоголя увеличивает риск

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Инсульт: доказано, что даже небольшая порция алкоголя увеличивает риск

Употребление алкоголя может иметь множество негативных долгосрочных последствий, включая увеличение риска инсульта. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что те, кто выпивает шесть и более коктейлей в течение вечера, чаще страдают от инсульта, чем те, кто этого не делает. 

Хотя не все увлекаются таким декадансом на основе коктейлей, риск сердечно-сосудистых заболеваний в последующие 24 часа возрастал, даже если был выпит только один напиток.

Элизабет Мостофски из Гарвардской школы общественного здравоохранения сказала:
«Влияние алкоголя на риск сердечных приступов и инсультов зависит от того, сколько и как часто вы пьете».

Вот почему еще одно открытие Гарвардского исследования удивило многих.

Исследование показало:
«Привычное умеренное потребление алкоголя связано с более низким риском сердечных заболеваний у обоих полов, но количество алкоголя, связанное с пользой для сердечно-сосудистой системы, ниже среди женщин, чем среди мужчин». 

В результате, хотя сердечно-сосудистый риск выше в течение 24 часов, он снижается в течение недели, но только у умеренно пьющих людей.

Это относится и к инсультам: исследование показало, что люди, умеренно пьющие, на 19 процентов реже страдают ишемическими инсультами в течение недели после употребления алкоголя. Напротив, у тех, кто выпивал, риск сердечно-сосудистых заболеваний в последующие 24 часа составлял 30 процентов.

Однако следует отметить важный момент: это не означает, что употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.
Рассматриваемое исследование было сосредоточено только на кратковременном воздействии алкоголя на организм.

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Элизабет Мостофски
Элизабет Мостофски
Здоровье
Врач и исследователь из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Теги : инсульт, вред алкоголя, риск инсульта