Инсульт: доказано, что даже небольшая порция алкоголя увеличивает риск

«Влияние алкоголя на риск сердечных приступов и инсультов зависит от того, сколько и как часто вы пьете».

«Привычное умеренное потребление алкоголя связано с более низким риском сердечных заболеваний у обоих полов, но количество алкоголя, связанное с пользой для сердечно-сосудистой системы, ниже среди женщин, чем среди мужчин».