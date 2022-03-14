Высокое давление: белковое питание снижает риск гипертонии на 66%
Слишком сильное давление на стенки артерий — верный путь к неприятностям, но богатая белком диета может помочь.
Белок — макроэлемент — необходим для роста, восстановления и поддержания организма.
Источник энергии состоит из длинной цепочки аминокислот, причем белки животного происхождения имеют «более высокую биологическую ценность», чем растительные. Это связано с тем, что «структура аминокислот в клетках животных аналогична клеткам человека».
Белок животного происхождения содержит полный спектр аминокислот, необходимых для питания человека. Между тем, большинство растительных продуктов не содержат все незаменимые аминокислоты в «значительных» количествах.
По данным British Nutrition Foundation, исследование показало, что у тех, кто потреблял более широкий спектр белков, показатели артериального давления были ниже.Напечатанный 10 марта 2022 года, исследователи проанализировали рацион 12 177 взрослых, у которых впервые развилась гипертония. Информация была сопоставлена с тремя последовательными 24-часовыми отзывами о питании в сочетании с инвентаризацией домашних продуктов.
Источники белка включали:
- Домашняя птица
- Рыба
- Яйца
- Красное мясо
- Обработанное красное мясо
- Цельнозерновые
- Рафинированное зерно
- Бобовые
Данные, полученные в ходе Китайского исследования здоровья и питания, показали, что у тех, кто ел четыре или более продуктов, богатых белком, на 66 процентов ниже вероятность развития высокого кровяного давления в дальнейшем в ходе исследования.
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British Nutrition Foundation
Здоровье
Благотворительная организация из Великобритания, которая занимается вопросами правильного и устойчивого питания.
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