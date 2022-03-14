Беременность и страх: как не потерять ребенка в чрезвычайной ситуации

«Также нужно отдельно помассировать лицо. В этой части тела расположены более 40 мышц и мелких фасций, спазмирование которых в конечном итоге оказывает влияние на главную мышцу в организме беременной женщины - ее матку. Поэтому «заставшие» на лице негативные эмоции также нужно снять. Массаж отлично справится с этой задачей», - говорит доктор.

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Одним из наиболее эффективных приемов доктор считает самомассаж. Он поможет снять спазм, который в состоянии тревоги и страха сковывает все тело женщины. Если рядом есть кто-то, кто может сделать этот массаж, прекрасно – это поможет женщине еще лучше расслабиться.Выброс адреналина, норадреналина и кортизола способствует спазмированию буквально всех мышц. Делать массаж нужно, разминая все тело по направлению снизу вверх к грудной клетке. Руки разминаем тоже от кончиков пальцев к груди. Это поможет не только снять спазм, но и запустить нормальный лимфоток.Поскольку малыш считывает эмоции матери, поговорите с ним, постарайтесь успокоить и его, и себя. Еще один прием в помощь – глубокое ровное дыхание. Если получилось успокоиться, попробуйте помедитировать хотя бы несколько минут.Когда острая фаза ЧС миновала и женщина находится в безопасности, рекомендуется уделить больше внимания режиму питания. Беременным необходимо пить достаточное количество воды, употреблять белки и жиры.Не лишними в стрессовой ситуации будут и витамины. Для нормального протекания беременности и развития ребенка, женщине необходимы такие микроэлементы, как йод, железо, магний, а также витамин Д.