Ваше банное полотенце может привести к 3-м нежелательным грибковым инфекциям





«Зуд спортсмена обычно начинается с покраснения кожи в складке в паху».

«Инфекция часто распространяется от ног к паху, потому что грибок может перемещаться по вашим рукам или по полотенце».

«Если у вас также есть микоз стопы, его обычно лечат одновременно с зудом спортсменов, чтобы снизить риск повторного появления сыпи».