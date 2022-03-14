Ваше банное полотенце может привести к 3-м нежелательным грибковым инфекциям
Практикующий семейный врач Мелинда Ратини подтвердила, что влажные полотенца являются питательной средой для бактерий, дрожжей, плесени и вирусов. Протирание кожи банным полотенцем может привести к множеству проблем со здоровьем. Например, Ратини подтвердил, что грязные полотенца могут вызывать «зуд спортсмена».
"Зуд спортсмена", также известный как дерматомикоз, как указывает клиника Майо, представляет собой грибковую инфекцию, которая в основном поражает пах и внутреннюю поверхность бедер.
На коже может появиться красная и зудящая сыпь, иногда имеющая форму кольца.
«Зуд спортсмена обычно начинается с покраснения кожи в складке в паху».
Сыпь имеет тенденцию распространяться на верхнюю часть бедра в форме «полумесяца», и может появиться «ряд маленьких волдырей».
Этот тип грибковой инфекции может передаваться от человека к человеку, если они используют общие полотенца. Зуд спортсмена обычно вызывается тем же грибком, который вызывает микоз стопы.
«Инфекция часто распространяется от ног к паху, потому что грибок может перемещаться по вашим рукам или по полотенце».
Если у вас микоз стоп, вытирайте ноги в последнюю очередь, чтобы инфекция не распространилась на область паха.
Если вы уже страдаете от зуда, безрецептурная противогрибковая мазь может вылечить инфекцию.
«Если у вас также есть микоз стопы, его обычно лечат одновременно с зудом спортсменов, чтобы снизить риск повторного появления сыпи».
Если инфекция не проходит безрецептурным лечением, могут потребоваться рецептурные кремы, мази или таблетки. Поговорите со своим врачом, если вам нужно получить рецепт от какой-либо инфекции.
Семейный врач Ратини добавил, что помимо кожного зуда и микоза ног использование грязных полотенец также может привести к грибковой инфекции ногтей на ногах.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые вызывают прыщи.
Мелинда Ратини
Здоровье
Семейный врач Lower Bucks Hospital.
Оставить комментарий