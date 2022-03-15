Более высокий ИМТ улучшает функции легких при муковисцидозе

«Связь между более высоким ИМТ и улучшенной функцией легких требует тщательного рассмотрения оптимальных целевых значений ИМТ при муковисцидозе», — пишут авторы исследования.

У пациентов с муковисцидозом избыточный вес и ожирение связаны с более высоким объемом выдоха в сравнении с весом, считающимся нормальным. Такие данные были получены в метаанализе, представленном в журнале JAMA Network Open.Рита Наги, доктор медицинских наук из Печского университета в Венгрии, и ее коллеги провели систематический обзор и метаанализ для изучения связи между измененным индексом массы тела (ИМТ) или составом тела и клиническими исходами у пациентов с муковисцидозом. В качественный анализ была включена 61 запись, а в количественный — 17 из них. Систематический обзор и метаанализ включали в общей сложности 9 114 пациентов.Исследователи обнаружили, что по сравнению с нормальным весом избыточный вес и наличие ожирения были связаны с более высоким объемом выдоха. Пациенты с нормальным весом имели повышенные шансы развития диабета, связанного с муковисцидозом, и экзокринной недостаточности поджелудочной железы по сравнению с теми, кто имел избыточный вес. При анализе легочной функции отмечена высокая неоднородность.Дальнейшие продольные исследования для изучения последствий, связанных с избыточным весом у пациентов с муковисцидозом помогут оптимизировать подходы к питанию и планы лечения.Ранее специалисты назвали фактор, повышающий риск инсульта в четыре раза