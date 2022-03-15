Простое действие ночью помогает снизить риск диабета и сердечных заболеваний

«Воздействие освещения на человека во время сна ночью вредит работе сердца во время сна и влияет на то, насколько хорошо организм реагирует на инсулин на следующее утро», - заявили специалисты.

«Люди не должны включать свет ночью, но если им все же нужно освещение, это должен быть неяркий источник ближе к полу, лучше янтарного или оранжевого оттенка, поскольку такой свет меньше стимулирует мозг. От белого или синего света следует держаться подальше», - посоветовали эксперты.