Простое действие ночью помогает снизить риск диабета и сердечных заболеваний

«Воздействие освещения на человека во время сна ночью вредит работе сердца во время сна и влияет на то, насколько хорошо организм реагирует на инсулин на следующее утро», - заявили специалисты.

«Люди не должны включать свет ночью, но если им все же нужно освещение, это должен быть неяркий источник ближе к полу, лучше янтарного или оранжевого оттенка, поскольку такой свет меньше стимулирует мозг. От белого или синего света следует держаться подальше», - посоветовали эксперты.

Многие люди предпочитают не выключать свет ночью из-за боязни темноты или других причин. Однако новое исследование предполагает, что оставлять ночью свет включенным – это очень вредная для здоровья привычка.Его результаты опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые констатируют, что людям важно избегать или сводить к минимуму воздействие света во время ночного сна – сон в темноте помогает снизить риск сердечных заболеваний и диабета, тогда как свет увеличивает их риск.Работа ученых показала, что при воздействии большего количества света тело спящего человека переходит в состояние «боевой готовности» – частота сердечных сокращений учащается, организм не может нормально расслабиться и отдохнуть.Их данные говорят, что всего одна ночь воздействия умеренного освещения в комнате во время сна уже способна ухудшить регуляцию уровня глюкозы и сердечно-сосудистой системы, которые являются факторами риска сердечных заболеваний, диабета и метаболического синдрома.Ученые подчеркивают: даже если человек нормально спит в комнате с умеренным освещением, его вегетативная нервная система активируется, увеличивается частота сердечных сокращений, хотя в норме частота сердечных сокращений вместе с другими сердечно-сосудистыми параметрами ночью должна понижаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о трех признаках аномально высокого сахара в крови , от которых страдают ноги.