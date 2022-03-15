Дефицитные состояния: ощущение в груди, которое предупреждает о низком уровне железа
У человека может быть дефицит ряда витаминов. Железо является одним из них. Обычно человек испытывает дефицит железа либо из-за кровопотери, либо из-за беременности.
Одним из симптомов дефицита железа является учащенное сердцебиение. Другие включают усталость, недостаток энергии, одышку и бледность кожи.
Национальная служба здравоохранения рекомендует человеку обратиться к врачу общей практики, если у него есть какие-либо симптомы дефицита железа. Анализ крови впоследствии будет использоваться, чтобы определить, есть ли у кого-то дефицит железа или нет.
Человеку могут быть назначены таблетки железа, чтобы восполнить недостающее железо, и/или ему будут рекомендованы продукты, богатые железом, для повышения уровня железа.
Как и другие лекарства, таблетки железа могут вызывать некоторые побочные эффекты, такие как запор, диарея, боль в животе, изжога, тошнота и черный кал. Продукты с высоким содержанием железа включают листовые овощи, такие как кресс-салат и кудрявая капуста, крупы и хлеб, содержащие дополнительное количество железа, мясо, сухофрукты, такие как абрикосы, чернослив и изюм. Бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, также содержат много железа.
Чай, кофе, молоко и молочные продукты входят в число тех, которые NHS рекомендует не употреблять людям с дефицитом железа. Помимо отказа от чая и кофе, рекомендуется также избегать продуктов с высоким содержанием фитиновой кислоты. Сюда входят цельнозерновые злаки. Причина этого в том, что эти продукты могут помешать организму усваивать железо из продуктов и железных таблеток.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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