Врач Мясников напомнил о «побочках» статинов – лекарств от холестерина
Статины являются самыми популярными лекарствами для снижения уровня холестерина, но их прием может сопровождаться нежелательными и потенциально опасными побочными эффектами.
О возможных «побочках» лекарств от холестерина – статинов – напомнил известный российский медик Александр Мясников. Специалист заметил, что статины часто воспринимаются как панацея от высокого холестерина, однако использовать их нужно с такой же осторожностью и тщательностью, как любой другой лекарственный препарат.
«Побочные явления есть практически у любого действенного лекарства», - констатировал Мясников.
Врач рассказал: исследователями было установлено, что в условиях длительного использования статинов люди нередко становятся склонными к повышению уровня сахара в крови. В то же время, уточнил Александр Мясников
«наиболее негативным последствием приема статинов может стать мышечная слабость».
Медик призвал россиян всегда внимательно изучать инструкцию к лекарственным средствам и не заниматься самолечением – принимать следует только те медикаменты, которые были назначены врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит неправильный прием лекарств от высокого давления.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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