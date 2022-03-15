Кардиолог Серебрянский: чем грозит неправильный прием средств от давления

«Передозировка подобными лекарствами может привести к резкому понижению давления. В результате возникает риск головокружения вплоть до потери сознания и инсульта», - сказал кардиолог информагентству Москва 24.

«Если давление резко упадет за рулем машины, человек потеряет сознание и может случиться авария. Если он идет по улице, может упасть, удариться головой. Также может отключиться сознание, временно или длительно», - перечислил медик.