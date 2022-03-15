Кардиолог Серебрянский: чем грозит неправильный прием средств от давления
Неправильный прием лекарственных средств для понижения давления может спровоцировать ряд ухудшений вплоть до развития инсульта.
В комментарии врача кардиолога Юрия Серебрянского прозвучало предупреждение о тех негативных эффектах, которые возможны при неправильном приеме средств от давления. Одним из них является инсульт.
Серебрянский заметил, что риск инсульта повышается, если человек использует неправильно подобранное лекарство или неверную дозировку препарата.
«Передозировка подобными лекарствами может привести к резкому понижению давления. В результате возникает риск головокружения вплоть до потери сознания и инсульта», - сказал кардиолог информагентству Москва 24.
Врач высказался о том, что одной из самых серьезных проблем с использованием лекарств является самодеятельность людей. Россияне часто начинают принимать какие-то средства под влиянием какой-то информации, а не по назначению врача. Подобный самостоятельный прием гипотензивных препаратов грозит развитием серьезных нарушений с опасными последствиями.
«Если давление резко упадет за рулем машины, человек потеряет сознание и может случиться авария. Если он идет по улице, может упасть, удариться головой. Также может отключиться сознание, временно или длительно», - перечислил медик.
Юрий Серебрянский подчеркнул: любое медикаментозное лечение гипертонии должно начинаться с посещения врача.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы кардиолога о том, что делать в ситуации внезапного сильного сердцебиения.
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
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