Деменция: одно из «первых» тонких изменений личности, которые можно увидеть в 40 лет





Благотворительная организация указала, что проблемы с памятью все еще проявляются при деменции в молодом возрасте. Потеря памяти отличается от забывчивости тем, что первая значительно мешает повседневной жизни. Например, человек, страдающий потерей памяти, может забыть недавние сообщения или события и может снова и снова задавать одни и те же вопросы.

Курение

Употребление более 14 единиц алкоголя в неделю

Сидячий образ жизни

Нездоровая диета

Высокий уровень холестерина

Повышенное артериальное давление