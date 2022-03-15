Деменция: одно из «первых» тонких изменений личности, которые можно увидеть в 40 лет
Наиболее распространенной причиной деменции в молодом возрасте является болезнь Альцгеймера, при этом одним из «первых» тонких изменений личности является «плохое настроение». Исследование Alzheimer’s Research UK продолжает утверждать, что слабоумие в молодом возрасте может привести к тому, что человек станет раздражительным и потеряет уверенность в себе.
Пострадавший человек может также проявлять меньший интерес к деятельности, которой он когда-то наслаждался.
Ранние предупреждающие признаки слабоумия в молодом возрасте можно легко спутать с депрессией.Прогрессирующее заболевание у всех будет развиваться с разной скоростью. Симптомы деменции в молодом возрасте могут развиться у человека в возрасте 40, 50 и 60 лет.
Благотворительная организация указала, что проблемы с памятью все еще проявляются при деменции в молодом возрасте. Потеря памяти отличается от забывчивости тем, что первая значительно мешает повседневной жизни. Например, человек, страдающий потерей памяти, может забыть недавние сообщения или события и может снова и снова задавать одни и те же вопросы.
Может возникнуть чувство замешательства, особенно в незнакомых ситуациях, когда ощущение места и времени перемешано. Также может развиться афазия, когда людям трудно подобрать правильные слова для общения.
Также могут появиться визуальные проблемы; это проявляется в затруднениях с распознаванием объектов и оценкой скорости или расстояния.
Что приводит к деменции в молодом возрасте?
Было обнаружено, что несколько генов в головном мозге играют роль в накоплении токсического белка амилоида, который нарушает обмен сообщениями в мозгу.
Однако в большинстве случаев причина «неясна» и, вероятно, связана с сочетанием генетических факторов и образа жизни.
Факторы риска:
- Курение
- Употребление более 14 единиц алкоголя в неделю
- Сидячий образ жизни
- Нездоровая диета
- Высокий уровень холестерина
- Повышенное артериальное давление
Alzheimer’s Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию деменции в Соединенном Королевстве, основанная в 1992 году как Фонд исследований болезни Альцгеймера.
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