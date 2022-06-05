Лобно-височная деменция: невролог назвал ключевые признаки изменения личности

"Признаки лобно-височной деменции могут включать изменения личности и поведения, такие как «неадекватное или импульсивное поведение, проявление эгоизма или черствости, пренебрежение личной гигиеной, переедание или потеря мотивации", - сказала Алехина специально для Медикфорум.

Быть бесчувственным или грубым

Действовать импульсивно или опрометчиво

Потеря запретов

Выглядит подавленным

Потеря интереса к людям и вещам

Потеря драйва и мотивации

Неспособность сопереживать другим, казаться холодным и эгоистичным

Повторяющееся поведение, такое как напевание, потирание рук и постукивание ногой, или рутины, такие как повторяющееся хождение по одному и тому же маршруту

Изменение предпочтений в еде, например, внезапное пристрастие к сладкому и плохие манеры за столом

Компульсивное переедание, употребление алкоголя и/или курение

Пренебрежение личной гигиеной

«По мере прогрессирования заболевания люди с лобно-височной деменцией могут стать социально изолированными и замкнутыми».

Проблемы с речью — медленная речь, трудности с произношением правильных звуков при произнесении слова, неправильное расположение слов или неправильное использование слов.

Проблемы с умственными способностями – легко отвлекаюсь, плохо планирую и организовываю

Проблемы с памятью — они, как правило, возникают позже, в отличие от более распространенных форм деменции, таких как болезнь Альцгеймера