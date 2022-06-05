Лобно-височная деменция: невролог назвал ключевые признаки изменения личности
Деменция, как правило, поражает людей старше 65 лет, но невролог Александра Алехина говорит, что лобно-височная деменция обычно начинается в более молодом возрасте. Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы считаете, что у вас есть ранние симптомы деменции.
Лобно-височная деменция — это необычный тип деменции, который вызывает проблемы с поведением и речью. Этот тип деменции поражает переднюю и боковые части мозга.
"Признаки лобно-височной деменции могут включать изменения личности и поведения, такие как «неадекватное или импульсивное поведение, проявление эгоизма или черствости, пренебрежение личной гигиеной, переедание или потеря мотивации", - сказала Алехина специально для Медикфорум.
У многих людей с лобно-височной деменцией развивается ряд необычных форм поведения, о которых они не подозревают.
Сюда могут входить:
- Быть бесчувственным или грубым
- Действовать импульсивно или опрометчиво
- Потеря запретов
- Выглядит подавленным
- Потеря интереса к людям и вещам
- Потеря драйва и мотивации
- Неспособность сопереживать другим, казаться холодным и эгоистичным
- Повторяющееся поведение, такое как напевание, потирание рук и постукивание ногой, или рутины, такие как повторяющееся хождение по одному и тому же маршруту
- Изменение предпочтений в еде, например, внезапное пристрастие к сладкому и плохие манеры за столом
- Компульсивное переедание, употребление алкоголя и/или курение
- Пренебрежение личной гигиеной
«По мере прогрессирования заболевания люди с лобно-височной деменцией могут стать социально изолированными и замкнутыми».
Другие признаки включают в себя:
- Проблемы с речью — медленная речь, трудности с произношением правильных звуков при произнесении слова, неправильное расположение слов или неправильное использование слов.
- Проблемы с умственными способностями – легко отвлекаюсь, плохо планирую и организовываю
- Проблемы с памятью — они, как правило, возникают позже, в отличие от более распространенных форм деменции, таких как болезнь Альцгеймера
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