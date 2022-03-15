Сон с закрытыми глазами защищает от инфаркта и диабета
Даже мельчайшие источники света в спальной комнате уже переводят организм в состояние повышенной тревожности и не дают выспаться. Поэтому занавески нужно закрывать очень плотно и отключать любые электрические приборы.
Если вы хотите полноценно высыпаться, то в вашей спальной комнате должно быть абсолютно темно. Выключите любые источники искусственного освещения - даже мигающие цифры электрического будильника могут помешать. Отключите телевизор из розетки, чтобы не горела красная лампочка, опустите шторы так плотно, чтобы через них не пробивалось ни одного лучика света. Эти меры помогут избежать диабета и болезней сердца, как установили учёные из Северо-Западного Университета в Чикаго. Они установили, что если в спальне всё-таки существуют какие-то источники освещения, то уровень сердцебиения во время сна учащается почти до тех показателей, которые отмечаются днём.
А это крайне негативно влияет на способность нашего организма реагировать на инсулин утром следующего дня. Американские учёные считают оба этих фактора способными увеличить риск болезней сердца и диабета. Эксперимент с участием 20 взрослых человек показал, что всего одной ночи умеренного воздействия на тело достаточно для того, чтобы столкнуться с различными вредными эффектами. В свете полученных выводов эксперты призывают людей ограничить уровень иллюминации в их спальнях.
Конечно, добиться полной темноты крайне сложно, если не невозможно. Для этого нужно приобретать специальные светонепроницаемые занавески, а также бороться даже с мельчайшими огоньками. Но здесь не стоит проявлять паранойю. Если вы способны хорошо различать в комнате все предметы, когда свет выключен, то, вероятно, здесь слишком светло. Но приглушенное освещение где-нибудь в другой комнате оставить можно - оно может быть особенно полезным для пожилых людей, если ночью они пойдут в сторону туалета. В полной темноте такие люди рискуют упасть и получить довольно опасные травмы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс.
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