3 симптома позволяют узнать опасное повышение давления без тонометра

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головная боль

При повышении давления существенно возрастают риски инфаркта или инсульта, и некоторые симптомы позволяют опознать его даже без тонометра.

Повышенное давление или гипертония относится к болезням, которые называют «тихими убийцами». Долгое время высокое давление может не проявлять себя какими-либо заметными симптомами. Вот почему взрослым людям (особенно тем, кто уже достиг 40-летия) врачи рекомендуют периодически проверять показатели АД тонометром без всякой связи с самочувствием – это позволяет своевременно установить проблему.

Впрочем, некоторое симптомы опасного повышения давления все же можно заметить и без тонометра, об этом говорят специалисты Клиники Майо.

Медики назвали три симптома.
  • Головные боли.
  • Одышка.
  • Носовое кровотечение.
По словам врачей, появление данных симптомов может означать, что проблема повышенного давления существует уже давно и, скорее всего, гипертония уже нанесла упрежденный ущерб организму.

В свою очередь, британская служба здравоохранения Великобритании констатирует, что

«показания артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены риску гипертонии, если не предпримете шаги, чтобы держать свое давление под контролем».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может грозить неправильный прием средств от повышенного давления.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

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