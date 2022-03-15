3 симптома позволяют узнать опасное повышение давления без тонометра
При повышении давления существенно возрастают риски инфаркта или инсульта, и некоторые симптомы позволяют опознать его даже без тонометра.
Повышенное давление или гипертония относится к болезням, которые называют «тихими убийцами». Долгое время высокое давление может не проявлять себя какими-либо заметными симптомами. Вот почему взрослым людям (особенно тем, кто уже достиг 40-летия) врачи рекомендуют периодически проверять показатели АД тонометром без всякой связи с самочувствием – это позволяет своевременно установить проблему.
Впрочем, некоторое симптомы опасного повышения давления все же можно заметить и без тонометра, об этом говорят специалисты Клиники Майо.
Медики назвали три симптома.
- Головные боли.
- Одышка.
- Носовое кровотечение.
В свою очередь, британская служба здравоохранения Великобритании констатирует, что
«показания артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены риску гипертонии, если не предпримете шаги, чтобы держать свое давление под контролем».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может грозить неправильный прием средств от повышенного давления.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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