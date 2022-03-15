Терапевт рассказала, как помочь себе при перепадах погоды

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плохое самочувствие

По словам врача терапевта Людмилы Лапа, на перепады погоды могут негативно реагировать многие люди.

Терапевт Людмила Лапа напоминал в интервью о малоприятных ощущениях, которые могут возникать у людей с метеочувствительностью в условиях погодных колебаний.

«Могут наблюдаться головные боли, усталость и слабость».

Людям, которые испытывают такие симптомы при перепадах погоды, медик порекомендовала проверять показатели артериального давления. Чтобы помочь себе справиться с нестабильным состоянием, нужно в первую очередь учитывать их.

«Если низкое давление, пьем крепкий сладкий чай», - подсказала Людмила Лапа.

При повышении давления на фоне погодных аномалий может потребоваться скорая помощь, добавила терапевт. Это нужно сделать обязательно, если человек с подскочившим давлением жалуется на головную боль или, боль в груди.

Дополнительно специалист сообщила, что в период ухудшения самочувствия из-за метеопатии следует снижать нагрузку, больше отдыхать, временно забыть о спорте. Также можно принимать препараты с адаптогенным действием.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы позволяют узнать повышение давления без тонометра.
Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт высшей квалификации, биофизик
Теги : перепады давления, советы врачей, Людмила Лапа