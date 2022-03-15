Онкология: 4 тревожных симптома, которые предсказывают болезнь за 3 года до диагноза "рак"

Кровь в моче (гематурия)

Кашель с кровью (кровохарканье)

Затруднения глотания (дисфагия)

Ректальное кровотечение

Что выяснили исследователи?

«Новое появление тревожных симптомов связано с повышенной вероятностью диагностики рака, особенно у мужчин и людей старше 65 лет. Эти данные поддерживают раннюю оценку тревожных симптомов в попытке выявить основные виды рака на более ранней и более поддающейся лечению стадии».