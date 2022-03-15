Онкология: 4 тревожных симптома, которые предсказывают болезнь за 3 года до диагноза "рак"
Совершенно нормально время от времени чувствовать себя не в своей тарелке, но сохраняющиеся необъяснимые изменения могут сигнализировать о чем-то более серьезном. По данным NHS, ловушка, в которую попадают многие больные раком, заключается в том, что они сначала ошибочно принимают первое за второе. Результатом являются критические задержки в получении проверки.
Большое исследование было направлено на выявление «тревожных» симптомов, которые указывают на возможный диагноз рака. Исследование, основанное на большой популяции, было основано на данных из базы данных исследований общей практики Великобритании — компьютеризированной базы данных анонимных данных из историй болезни пациентов.
Изучены четыре «тревожных» симптома для диагностики новообразований мочевыводящих путей, дыхательных путей, пищевода или толстой и прямой кишки в течение трех лет после появления симптомов. Новообразования представляют собой аномальную массу ткани, которая образуется, когда клетки растут и делятся больше, чем должны, или не умирают, когда должны. Новообразования могут быть доброкачественными (не раковыми) или в данном случае злокачественными (раковыми).
Исследователи сосредоточили внимание на следующих симптомах:
- Кровь в моче (гематурия)
- Кашель с кровью (кровохарканье)
- Затруднения глотания (дисфагия)
- Ректальное кровотечение
Что выяснили исследователи?
В течение трех лет 11 108 первых случаев гематурии были связаны с 472 новыми диагнозами рака мочевыводящих путей у мужчин и 162 у женщин. После 4812 новых эпизодов кровохарканья у 220 мужчин был диагностирован рак дыхательных путей, у женщин — 81. После 5 999 новых диагнозов дисфагии было поставлено 150 диагнозов рака пищевода у мужчин и 81 у женщин.
Они пришли к выводу:
«Новое появление тревожных симптомов связано с повышенной вероятностью диагностики рака, особенно у мужчин и людей старше 65 лет. Эти данные поддерживают раннюю оценку тревожных симптомов в попытке выявить основные виды рака на более ранней и более поддающейся лечению стадии».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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