Онкология: 2 «тревожных» симптома, которые «поразительно» предсказывают рак

"Ученые давно стремятся оценить связь между тревожными симптомами и последующим диагнозом рака в большом популяционном исследовании в первичной медико-санитарной помощи. Случаи гематурии (присутствие крови в моче), кровохарканья (кашля с кровью), дисфагии (затруднения глотания) и ректального кровотечения часто отмечаются у пациентов, у которых ранее не диагностировали рак", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.

"Прогностические значения увеличивались с возрастом и были «поразительно высокими», например, у мужчин, кашляющих кровью, в возрасте 75–84 лет и у мужчин с затрудненным глотанием в возрасте 65–74 лет. Новое появление тревожных симптомов связано с повышенной вероятностью диагностики рака, особенно у мужчин и людей старше 65 лет", - добавляет Воробьев.

Как снизить риск рака