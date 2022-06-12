Онкология: 2 «тревожных» симптома, которые «поразительно» предсказывают рак
Рак трудно обнаружить, потому что он маскирует себя повседневными недугами. Тем не менее, постоянные жалобы, которые не соответствуют характеру, должны быть рассмотрены, потому что раннее вмешательство значительно улучшает результаты. Симптомы рака могут быть расплывчатыми, но исследования, проведенные за эти годы, предоставили надежные критерии для выявления тревожных сигналов.
"Ученые давно стремятся оценить связь между тревожными симптомами и последующим диагнозом рака в большом популяционном исследовании в первичной медико-санитарной помощи. Случаи гематурии (присутствие крови в моче), кровохарканья (кашля с кровью), дисфагии (затруднения глотания) и ректального кровотечения часто отмечаются у пациентов, у которых ранее не диагностировали рак", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.
Все вышеперечисленные симптомы часто являются предвестниками рака, но выделялись два симптома.
"Прогностические значения увеличивались с возрастом и были «поразительно высокими», например, у мужчин, кашляющих кровью, в возрасте 75–84 лет и у мужчин с затрудненным глотанием в возрасте 65–74 лет. Новое появление тревожных симптомов связано с повышенной вероятностью диагностики рака, особенно у мужчин и людей старше 65 лет", - добавляет Воробьев.
Как снизить риск рака
Исследователи рака определили множество факторов, способствующих возникновению рака, некоторые из которых поддаются изменению.
Например, более одной из четырех смертей от рака (более 25 процентов) вызваны курением. Вдыхание чужого дыма (пассивное курение) также увеличивает риск развития рака.
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