Онкология: врач назвала 4 симптома, которые часто «упускаются», что приводит к задержкам в лечении

«Обычно его обнаруживают на четвертой стадии, что указывает на то, что рак распространился, что приводит к плохому прогнозу».

На что следует обращать внимание?

«Часто упускаемый из виду признак может появиться во время фазы менопаузы в вашей жизни», — добавила доктор Нигхат.

Вы в опасности?

«Возраст увеличивает риск, но даже молодые женщины могут заболеть им», — предупредил доктор Нигхат.