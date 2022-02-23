Онкология: врач назвала 4 симптома, которые часто «упускаются», что приводит к задержкам в лечении
По словам доктора Нигхат Ариф, есть четыре симптома рака яичников, которые часто «упускаются», что приводит к «опасным» прогрессам.
«Обычно его обнаруживают на четвертой стадии, что указывает на то, что рак распространился, что приводит к плохому прогнозу».
Как объяснил доктор, четвертая стадия особенно «опасна».
На что следует обращать внимание?
По словам доктора Найгата, постоянное вздутие живота в течение трех и более недель является одним из основных тревожных сигналов. Довольно быстрое чувство сытости и потеря аппетита также явные признаки смертельной болезни. Если вы чувствуете припухлость, вам также следует «провериться».
«Часто упускаемый из виду признак может появиться во время фазы менопаузы в вашей жизни», — добавила доктор Нигхат.
Как объяснил доктор, если у вас есть вагинальное кровотечение во время менопаузы, вам следует провериться.
Как показывает практика, необычные телесные изменения, сохраняющиеся более трех недель, требуют медицинского заключения. По ее словам, ведение дневника симптомов может помочь вам отслеживать это.
Еще один косвенный показатель — замечаете, что ваша одежда становится свободнее из-за непреднамеренной потери веса.
Вы в опасности?
Ваш риск развития рака яичников зависит от многих факторов, включая возраст, генетику, образ жизни и факторы окружающей среды.
«Возраст увеличивает риск, но даже молодые женщины могут заболеть им», — предупредил доктор Нигхат.
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Нигхат Ариф (Nighat Arif)
Здоровье
Врач общей практики в Великобритании, специалист по женскому здоровью.
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