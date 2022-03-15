Рак кишечника: симптомы, на которые следует обратить внимание в туалете
У каждого второго человека в течение жизни будет диагностирован рак, это половина населения. В среднем ежегодно от этого заболевания умирает 166 000 человек.
В это время у потенциального больного раком кишечника может быть кровотечение из дна и кровь в стуле. Стойкое и необъяснимое изменение режима работы кишечника является наиболее распространенным симптомом рака кишечника.
Другими симптомами, на которые следует обратить внимание, являются необъяснимая потеря веса, сильная усталость без причины, а также боль или уплотнение в животе.
Хотя наличие этих симптомов может вызывать у людей беспокойство, организация Bowel Cancer UK дает обнадеживающее заявление по этому поводу:
«У большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника. Другие проблемы со здоровьем могут вызывать аналогичные симптомы».
Хотя это не обязательно рак, если у человека есть один или несколько из этих симптомов, благотворительная организация предлагает записаться на прием к врачу общей практики.
В целом считается, что гораздо лучше провериться и выяснить, что причина симптомов не является раковой, чем просто пустить на самотек.
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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