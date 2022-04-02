Онкология: боль в животе во время и после еды может быть признаком рака кишечника

Стойкое изменение характера стула

Кровотечение снизу

Кровь в кале

Необъяснимая потеря веса

Чрезмерная усталость без причины

Боль или опухоль в животе

«У большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника. Другие проблемы со здоровьем могут вызвать серьезные симптомы. Но если у вас есть один или несколько из них, или если вы чувствуете, что что-то не так, обратитесь к своему терапевту».