Онкология: боль в животе во время и после еды может быть признаком рака кишечника
Рак кишечника чаще всего встречается у людей старше 60 лет, но, как и все виды рака, он может появиться в любом возрасте. Тем временем симптомы могут возникать в нескольких областях.
Одним из симптомов является боль в животе, вызванная едой.
Другие симптомы включают:
- Стойкое изменение характера стула
- Кровотечение снизу
- Кровь в кале
- Необъяснимая потеря веса
- Чрезмерная усталость без причины
- Боль или опухоль в животе
Cancer Research UKсообщает:
«У большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника. Другие проблемы со здоровьем могут вызвать серьезные симптомы. Но если у вас есть один или несколько из них, или если вы чувствуете, что что-то не так, обратитесь к своему терапевту».
Новое исследование, проведенное компанией Bowel Cancer Research UK, показало, что каждый второй не знает ни одного симптома рака кишечника.
Результаты опроса показали, что только 35 процентов участников смогли назвать основной тревожный симптом крови в стуле человека. Благотворительная организация заявила, что была шокирована отсутствием осведомленности об этом заболевании, несмотря на его распространенность.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака яичников.
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
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