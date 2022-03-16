Легкое похудение: изменение температуры вашего душа может помочь похудеть
Душ дает много преимуществ для тела, как физически, так и психологически. Воздействие последнего хорошо задокументировано. Однако меньше известно о влиянии душа на физическую форму. Одним из менее известных последствий душа для организма является потеря веса.
Температура вашего душа имеет значение.
«Исследования показали, что холодный душ и воздействие низких температур в целом увеличивают скорость метаболизма и стимулируют образование бурого жира».
Согласно органу здравоохранения, бурый жир представляет собой особый тип жировой ткани, который вырабатывает энергию за счет сжигания калорий. Ограниченные доказательства подтверждают это утверждение.
В исследовании изучалось влияние погружения в воду разной температуры (32°C, 20°C и 14°C) на группу молодых мужчин. Погружение в воду с температурой 32°С не изменило ректальную температуру и скорость метаболизма.
Однако погружение в холодную воду (14°C) снижало ректальную температуру и увеличивало скорость метаболизма на 350 процентов. На этом преимущества душа с холодной водой не заканчиваются: данные свидетельствуют о том, что он также может улучшить ваше настроение.
Если вы страдаете от депрессии, холодный душ может помочь улучшить ваше настроение. Гидротерапия веками использовалась для снятия стресса.
«Считается, что регулярный холодный душ имеет такой же эффект, поскольку он вызывает электрические импульсы в мозгу, которые помогают повысить уровень энергии, заставляя вас чувствовать себя более бдительными», - сказал Питер Шмерек, главный автор исследования.
Более того, душ может дополнительно укрепить вашу иммунную систему. Согласно исследованию, проведенному в Нидерландах, холодный душ может помочь повысить производительность труда и сократить количество дней по болезни.
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Питер Шрамек (Peter Sramek)
Здоровье
Исследователь University Hospital, Charles University, Prague (Чехия).
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