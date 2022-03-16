Легкое похудение: изменение температуры вашего душа может помочь похудеть

«Исследования показали, что холодный душ и воздействие низких температур в целом увеличивают скорость метаболизма и стимулируют образование бурого жира».

«Считается, что регулярный холодный душ имеет такой же эффект, поскольку он вызывает электрические импульсы в мозгу, которые помогают повысить уровень энергии, заставляя вас чувствовать себя более бдительными», - сказал Питер Шмерек, главный автор исследования.