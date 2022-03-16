Медики перечислили ночные симптомы высокого сахара в крови и диабета

«Если ночью уровень сахара в крови повышается, вы можете испытывать симптомы гипергликемии. Ночные проявления гипергликемии включают плохой сон, частые пробуждения, чтобы помочиться или попить воды, головную боль, сухость во рту, тошноту», - перечислили медики.

Врачи констатируют, что при заболевании диабетом симптомы могут не проявляться явно до тех пор, пока уровень сахара в крови не станет очень высоким, и не спровоцирует некоторые нарушения. С учетом этого медики рекомендуют обращать внимания на некоторые проблемы, возникающие в ночное время – они могут быть ранним предупреждением о возможном диабете.По словам специалистов, уровень сахара в крови может повышаться, когда человек спит. Одним из таких ночных признаков гипергликемии и возможного диабета является головная боль.Помимо этого, заболевшие могут ощущать покалывание в руках и ногах – очередное свидетельство высокого уровня сахара в крови, из-за которого перестают нормально функционировать нервы и развивается диабетическая невропатия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как при заболевании диабетом может меняться состояние полости рта