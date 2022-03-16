Как проявляется диабет 2 типа: обращайте внимание на три симптома во рту
При диабете 2 типа состояние полости рта претерпевает изменения, в результате могут проявляться некоторые симптомы.
Диабет 2 типа является хроническим заболеванием, при котором организм не вырабатывает достаточного количества сахароснижающего гормона инсулина или же инсулин не усваивается адекватно клетками. Помимо прочего, эти нарушения могут проявляться симптомами, возникающими во рту.
Ксеростомия. Одним симптомов, которыми может проявляться сахарный диабет 2 типа, является специфическая сухость во рту.
Что человек при этом может ощущать.
- Грубый, сухой язык.
- Отсутствие влаги во рту.
- Частая боль во рту.
- Сухая кожа губ, трещины.
- Язвы во рту.
- Трудности с глотанием, разговором или жеванием.
Молочница. По данным Кливлендской клиники, склонность к молочнице в ротовой полости тоже может указывать на повышенный уровень сахара в крови, диабет. Молочница является грибковой инфекцией – высокий уровень сахара в крови во рту и слюне создают идеальную среду для роста грибка. Инфекция сопровождается сильным зудом, жжением, появлением белого творожистого налета. В целом, говорят врачи, при заболевании диабетом усиливается подверженность разным инфекциям в ротовой полости.
«Если уровень сахара в крови плохо контролируется, более вероятно, что возникнут проблемы со здоровьем полости рта».
«Сладкое» дыхание. У диабетиков глюкоза задерживается в крови и не может своевременно попасть в клетки, чтобы те могли использовать ее для выработки энергии. Не получая энергию из глюкозы, организм вместо нее использует жир. Побочным продуктом процесса сжигания жира становятся кетоны – накопление этих кислот в крови приводит к тому, что дыхание и запах изо рта человека становятся сладкими, могут напоминать перезрелые фрукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае аномально высокого сахара в крови могут возникать определенные проблемы с ногами.
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