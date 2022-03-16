Как проявляется диабет 2 типа: обращайте внимание на три симптома во рту

Грубый, сухой язык.

Отсутствие влаги во рту.

Частая боль во рту.

Сухая кожа губ, трещины.

Язвы во рту.

Трудности с глотанием, разговором или жеванием.

«Если уровень сахара в крови плохо контролируется, более вероятно, что возникнут проблемы со здоровьем полости рта».