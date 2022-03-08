Диабет 2 типа: чувство ночью, которое может указывать на высокий уровень сахара в крови

«Если ночью у вас высокий уровень сахара в крови, вы можете испытывать симптомы гипергликемии. Гипергликемия или «высокий уровень глюкозы» не определяется одним конкретным уровнем глюкозы. В то время как многие люди стремятся поддерживать уровень сахара в крови ниже 180 мг/дл в течение дня, некоторые люди стремятся к более низкому диапазону 120 или 140 мг/дл ночью, когда они не едят. Ночные симптомы гипергликемии включают плохой сон, частые пробуждения, чтобы помочиться или попить воды, головную боль, сухость во рту, тошноту».

Гормональные колебания могут вызвать повышение уровня сахара в крови, независимо от того, страдает ли человек диабетом или нет.Однако только после того, как хронический высокий уровень сахара в крови остается без внимания, это состояние начинает давать четкие предупреждающие знаки. Поскольку симптомы обычно не проявляются до значительного повышения уровня сахара в крови, во многих случаях на начальных стадиях, когда состояние еще обратимо, возникают проблемы.Головная боль ночью может быть ранним предупреждением о том, что уровень сахара в крови слишком высок.Поскольку уровень сахара в крови повышается, когда вы спите, в это время симптомы могут быть более очевидными.Хотя уровень сахара в крови может повышаться ночью, стоит отметить, что повышение редко бывает достаточно значительным, чтобы нанести вред организму. Другие симптомы высокого уровня сахара в кровиИзбыток глюкозы печально известен своей связью с повреждением нервов, но он также может привести к неправильной работе потовых желез. Это может привести к недостаточному или чрезмерному потоотделению, в зависимости от того, как повреждены железы.Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.