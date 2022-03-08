Диабет 2 типа: чувство ночью, которое может указывать на высокий уровень сахара в крови
Диабет характеризуется нарушением регуляции уровня сахара в крови в результате неспособности реагировать на инсулин или дефицита гормона. Конечным результатом этого является высокий уровень глюкозы, который вызывает серьезное повреждение нервных окончаний, если его не контролировать. Один явный признак того, что уровень сахара в крови становится хронически высоким, может проявиться ночью.
Гормональные колебания могут вызвать повышение уровня сахара в крови, независимо от того, страдает ли человек диабетом или нет.
Однако только после того, как хронический высокий уровень сахара в крови остается без внимания, это состояние начинает давать четкие предупреждающие знаки. Поскольку симптомы обычно не проявляются до значительного повышения уровня сахара в крови, во многих случаях на начальных стадиях, когда состояние еще обратимо, возникают проблемы.
Головная боль ночью может быть ранним предупреждением о том, что уровень сахара в крови слишком высок.
Поскольку уровень сахара в крови повышается, когда вы спите, в это время симптомы могут быть более очевидными.
«Если ночью у вас высокий уровень сахара в крови, вы можете испытывать симптомы гипергликемии. Гипергликемия или «высокий уровень глюкозы» не определяется одним конкретным уровнем глюкозы. В то время как многие люди стремятся поддерживать уровень сахара в крови ниже 180 мг/дл в течение дня, некоторые люди стремятся к более низкому диапазону 120 или 140 мг/дл ночью, когда они не едят. Ночные симптомы гипергликемии включают плохой сон, частые пробуждения, чтобы помочиться или попить воды, головную боль, сухость во рту, тошноту».
Хотя уровень сахара в крови может повышаться ночью, стоит отметить, что повышение редко бывает достаточно значительным, чтобы нанести вред организму. Другие симптомы высокого уровня сахара в крови
Избыток глюкозы печально известен своей связью с повреждением нервов, но он также может привести к неправильной работе потовых желез. Это может привести к недостаточному или чрезмерному потоотделению, в зависимости от того, как повреждены железы.
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