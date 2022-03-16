Громкий сон: кардиолог рассказал, как перестать храпеть

«По сути, храп — это нарушение дыхания. Человек может просыпаться от нехватки воздуха или с чувством удушья. На какое-то время прекращается дыхание, при этом дыхательные усилия сохраняются в результате обструкции верхних дыхательных путей. Именно это и вызывает гипоксию и нарушение сна. Ночью пациент храпит, а днем испытывает сонливость, усталость и разбитость, потому что качество его сна оставляет желать лучшего», — говорит доктор.

«Дело в том, что во время апноэ из-за нарушения ритма дыхания значительно снижается насыщение крови кислородом. Это может вызвать скачки артериального давления, инсульт и даже внезапную смерть».

Доктор отметила, что храп не такая безобидная проблема, как может показаться на первый взгляд. Апноэ (научное определение синдрома) значительно увеличивает кардиоваскулярные риски. В запущенных ситуациях храп может стать даже причиной внезапной смерти во время сна.В группе риска находятся люди, имеющие повышенный индекс массы тела (более 30) и окружность шеи более 43 см. Последствия, которыми может быть чреват хронический храп, куда более серьезные, чем бытовые неудобства для тех, кто рядом.Из-за нарушения сна возникает постоянная дневная сонливость, когнитивные расстройства, снижение либидо, сбои в работе гормональной системы. Но и это еще не самое страшное.В качестве профилактики доктор рекомендует контролировать массу тела, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Не лишними будут упражнения для мышц шеи и нижней челюсти, которые помогут поддерживать их здоровый тонус. Также рекомендуется отказ от снотворного.Если предупредить проблему не удалось, и храп уже является вашим постоянным спутником, необходимы более радикальные методы лечения, вплоть до хирургического вмешательства. Во время операции проводится коррекция дефектов глотки и носа. В не запущенных случаях можно попробовать прибегнуть к использованию специальных устройств для уменьшения храпа: полоски для расширения носовых ходов и специальные внутриротовые капы.