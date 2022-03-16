Врач опровергла мифы о пользе плаценты для рожениц

«Животные в дикой природе съедают плаценту, чтобы хищник не пошел по их следу. Таким образом они защищают свое потомство, только и всего. Кроме того, в природе истощенной беременностью и родовой деятельностью самке сложно найти еду, поэтому чтобы поддержать себя и детенышей, она не брезгует даже плацентой», - поясняет врач.

Во-первых, отмечает доктор, необходимо отличать между собой такие понятия, как непосредственно плацента и «плодный мешок», в котором рождается ребенок. Плацента похожа на большой панкейк. Она крепится к стенке матки и через пуповину «кормит» малыша.Когда ребенок появляется на свет, плацента «рождается» следом за ним. Многие роженицы настаивают на том, чтобы плаценту отдали им, чтобы потом съесть ее в качестве полезной добавки к пище и источника витаминов.Тенденцию поедания плаценты ввела в моду одна из популярных инста-блогеров. Следуя ее примеру, тысячи женщин стали употреблять послеродовую плаценту в пищу. В это сложно поверить в ХХI веке, но в интернете даже можно найти рецепты из плаценты. Кто-то перемалывает ее в смузи, кто-то жарит на сковороде, кто-то режет на кубики и замораживает, а кто-то ест в сыром виде, считая, что так она сохраняет максимум полезных свойствСсылаясь на то, что животные в дикой природе также съедают свою плаценту, женщины уверены, что отходы послеродовой деятельности могут способствовать улучшению лактации, насыщать организм железом, предупреждать послеродовую депрессию и так далее.Что касается полезных свойств плаценты, доктор их опровергает. Более того, после такого «обеда» роженица может столкнуться с проблемами ЖКТ – вряд ли желудку будет легко переварить такую субстанцию.