Что в бутылке? Как вместо минералки не купить обычную воду

«Конечно, в идеале было бы употреблять минеральную воду непосредственно из источника. Но поскольку такой возможности в повседневной жизни у нас нет, приходится покупать минералку в бутылках».

Отдавайте предпочтение товарам известных, проверенных торговых марок и крупных производителей. Выбирайте воду из известных источников. Это поможет свести к минимуму риск купить подделку.

Помните, что настоящая качественная минеральная вода не может стоить дешево. Обращайте внимание на цену.

Покупайте минеральную воду только в стеклянной таре! Она не только лучше сохраняет полезные характеристики воды. Дело еще и в том, что подделку чаще разливают именно в пластиковые бутылки из-за дешевизны.

Лучше покупать минеральную воду в аптеке, а не в магазине. В специализированные торговые точки мошенникам гораздо сложнее сбыть свой товар.

Если в районе вашего проживания есть свои минеральные источники, старайтесь покупать воду местного производителя. Подделывать такие товары экономически нецелесообразно.

Эксперт отметила, что минеральная вода — один из наиболее часто подделываемых товаров, проверить качество которого обычному покупателю крайне сложно. По цене лечебной воды люди часто покупают обычную.Диетолог поделилась основными правилами, которые нужно соблюдать, выбирая воду на полках магазинов.Также диетолог обратила внимание, что большинство минеральных вод, которые продаются сегодня, являются искусственно обогащенными. Добытая из скважины вода сначала очищается (из нее убирают не только вредные, но и все полезные примеси), а уже потом искусственно «минерализуется».В «пустую» с точки зрения химсостава воду добавляют в нужном количестве соли и минеральные вещества. Довести формулу до идеальной, естественно, сложно. Поэтому искусственно минерализованные воды имеют слабый терапевтический эффект, и чаще используются, как столовые, а не лечебные.