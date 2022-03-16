Что в бутылке? Как вместо минералки не купить обычную воду
Диетолог Людмила Денисенко рассказала о том, как правильно выбрать минеральную воду.
Эксперт отметила, что минеральная вода — один из наиболее часто подделываемых товаров, проверить качество которого обычному покупателю крайне сложно. По цене лечебной воды люди часто покупают обычную.
«Конечно, в идеале было бы употреблять минеральную воду непосредственно из источника. Но поскольку такой возможности в повседневной жизни у нас нет, приходится покупать минералку в бутылках».
Диетолог поделилась основными правилами, которые нужно соблюдать, выбирая воду на полках магазинов.
- Отдавайте предпочтение товарам известных, проверенных торговых марок и крупных производителей. Выбирайте воду из известных источников. Это поможет свести к минимуму риск купить подделку.
- Помните, что настоящая качественная минеральная вода не может стоить дешево. Обращайте внимание на цену.
- Покупайте минеральную воду только в стеклянной таре! Она не только лучше сохраняет полезные характеристики воды. Дело еще и в том, что подделку чаще разливают именно в пластиковые бутылки из-за дешевизны.
- Лучше покупать минеральную воду в аптеке, а не в магазине. В специализированные торговые точки мошенникам гораздо сложнее сбыть свой товар.
- Если в районе вашего проживания есть свои минеральные источники, старайтесь покупать воду местного производителя. Подделывать такие товары экономически нецелесообразно.
В «пустую» с точки зрения химсостава воду добавляют в нужном количестве соли и минеральные вещества. Довести формулу до идеальной, естественно, сложно. Поэтому искусственно минерализованные воды имеют слабый терапевтический эффект, и чаще используются, как столовые, а не лечебные.
Людмила Денисенко
Здоровье
Врач-диетолог, член Российского национального общества диетологов, Европейской Ассоциации по изучения ожирения
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