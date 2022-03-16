Хриплый голос назван одним из признаков рака гортани

«хриплый голос, который сохраняется в течение трех недель или дольше».

«Рак гортани также может вызывать продолжительный кашель или одышку, постоянную боль в горле или ухе. У некоторых людей наблюдается неприятный запах изо рта, непреднамеренная потеря веса, усталость», - дополнительно сообщили медики.