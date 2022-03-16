Хриплый голос назван одним из признаков рака гортани
Раку гортани подвержены курильщики, злоупотребляющие алкоголем люди, а также те, кто не ест достаточного количества овощей и фруктов.
Специалистами организации Cancer Research UK были названы симптомы, которые можно заметить при возникновении рака гортани. Одним из признаков, перечисленных экспертами, является
«хриплый голос, который сохраняется в течение трех недель или дольше».
Другие симптомы включают боль при глотании или затрудненное глотание, а также припухлость на шее.
«Рак гортани также может вызывать продолжительный кашель или одышку, постоянную боль в горле или ухе. У некоторых людей наблюдается неприятный запах изо рта, непреднамеренная потеря веса, усталость», - дополнительно сообщили медики.
Кто подвержен раку гортани. Опухоль развивается, когда клетки гортани бесконтрольно растут и накапливаются. Воздействие определенных факторов увеличивает вероятность этого аномального клеточного роста. Алкоголь и табак считаются двумя ключевыми факторами влияния – чем больше человек пьет и курит, тем выше риск заболевания. Также склонность к раку гортани увеличивает рацион с высоким содержанием красного мяса, обработанных пищевых продуктов и жареной пищи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы часто пропускаемые ранние симптомы рака поджелудочной.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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