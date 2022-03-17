Ученые научились предсказывать диабет 1 типа

«Мы обнаружили ранние эпигенетические изменения, которые помогут выявлять детей с риском развития диабета 1 типа до того, как они заболеют», — рассказывает профессор Риитта Лахесмаа, директор Центра и лидер группы исследователей InFLAMES.

У детей с диабетом 1 типа обнаруживаются эпигенетические изменения в клетках иммунной системы до того, как в крови появляются антитела болезни. Результаты двух исследований открывают новые возможности для раннего выявления детей с генетическим риском развития диабета.Эпигенетические изменения могут влиять на работу генов. Факторы окружающей среды, такие как вирусные инфекции, могут вызывать эпигенетические изменения. Выводы об эпигенетическом составе, связанном с диабетом, представлены в двух новых исследованиях, проведенных учеными из Центра биологических наук при Университете Турку, Финляндия.Предыдущие работы показали, что определенные антитела, обнаруженные в образцах крови детей, указывают на повышенный риск развития диабета 1 типа в ближайшем будущем. Чтобы медицинские работники могли вмешаться на самой ранней стадии, для выявления риска необходимы более ранние индикаторы заболевания, чем антитела. Это включает в себя поиск биомаркеров, указывающих на диабет 1 типа, и эпигенетические изменения могут быть такими биомаркерами.Ранее специалисты назвали главные преимущества клубники для здоровья