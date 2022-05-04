Ученые нашли способ предсказать диабет 2 типа у людей с нормальным весом

«В нашем исследовании мы определили группу людей с нормальным ИМТ, у которых, тем не менее, были метаболические изменения, связанные с ожирением», — рассказывает Филип Оттоссон, автор исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care.

Олле Меландер, профессор внутренней медицины Лундского университета, прокомментировал результаты: «Мы надеемся, что наше исследование будет использовано для выявления лиц со скрытым риском развития диабета. Если мы сможем найти этих людей до формирования болезни, то сможет начать профилактику».