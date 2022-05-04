Ученые нашли способ предсказать диабет 2 типа у людей с нормальным весом
Ожирение и избыточный вес увеличивают риск развития диабета 2 типа, но у людей с нормальным весом заболевание тоже может развиться. До 20 процентов больных диабетом 2 типа имеют нормальный вес, и важно выявить в этой группе лиц, подверженных риску.
Исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили, что можно выявить людей из группы риска, измеряя ИМТ не классическим, а новым способом. Авторы исследования выявили метаболические изменения, связанные с ожирением, которые могут увеличить риск развития диабета 2 типа.
«В нашем исследовании мы определили группу людей с нормальным ИМТ, у которых, тем не менее, были метаболические изменения, связанные с ожирением», — рассказывает Филип Оттоссон, автор исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care.
Ученые измерили уровни 108 метаболитов, связанных с диабетом, в образцах крови 7 663 участников из трех разных популяционных когорт в Швеции и Италии. Участники были разделены на пять разных групп в зависимости от их метаболического ИМТ. Лица, у которых метаболический ИМТ был на пять единиц выше обычного ИМТ, исследовались дополнительно. У этой группы был двойной риск развития диабета 2 типа по сравнению с людьми с нормальным ИМТ, основанным на их весе, росте и метаболизме.
Олле Меландер, профессор внутренней медицины Лундского университета, прокомментировал результаты: «Мы надеемся, что наше исследование будет использовано для выявления лиц со скрытым риском развития диабета. Если мы сможем найти этих людей до формирования болезни, то сможет начать профилактику».
Ранее ученые объяснили, как интервальное голодание сказывается на потере веса.
Олле Меландер
Здоровье
Профессор внутренней медицины Лундского университета
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