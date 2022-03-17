Добавка флаванола какао может снизить сердечно-сосудистый риск

«Когда мы смотрим на совокупность доказательств как первичных, так и вторичных, мы видим, что добавка флаванола какао может уменьшить важные сердечно-сосудистые события, включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает Сессо. — Эти результаты заслуживают дальнейшего изучения, чтобы лучше понять влияние флаванолов какао на здоровье сердечно-сосудистой системы».

Ученые провели первое крупномасштабное исследование по проверке долгосрочных эффектов добавки флаванолов какао для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Оно показало, что флаванолы какао могут оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему. В статьях, опубликованных в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, команда во главе с Говардом Сессо, доктором медицинских наук, и Джоанн Мэнсон, доктором медицинских наук, раскрываются основные результаты применения добавок.В то время как ни одна из добавок значительно не снижала первичный исход общего числа сердечно-сосудистых событий, у людей, получавших добавки флаванола какао, уровень сердечно-сосудистой смертности был на 27 % ниже.Предыдущие исследования показали пользу флаванолов — соединений, присутствующих в некоторых растительных продуктах, включая какао, чай, виноград и ягоды. Небольшие краткосрочные исследования показали, что флаванолы какао положительно влияют на сердечно-сосудистую систему при повышенном артериальном давлении и расширении кровеносных сосудов.Ранее стало известно, как COVID влияет на мужское интимное здоровье