Добавка какао снижает риск смерти от сердечного приступа на 27%
Сердечные приступы возникают, когда одна или несколько коронарных артерий блокируются, обычно из-за скопления жировых веществ внутри каналов. Но своевременное изменение образа жизни дает большие шансы предотвратить такие события. Антиоксиданты стали ключевым игроком в войне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что их молекулы одновременно воздействуют на многие маркеры заболеваний.
Согласно недавнему исследованию, в какао-бобах можно найти три самых мощных антиоксиданта.
В новом исследовании, посвященном пользе какао для здоровья, исследователи предположили, что добавки с этим соединением могут снизить риск сердечного приступа и инсульта.
Растение какао содержит множество питательных соединений, но считается, что три из них играют важную роль в защите сердца: катехины, антоцианы и флаванолы.
Результаты нового исследования показывают, что флаванолы особенно могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании приняли участие более 21 000 человек, которые принимали либо добавку, содержащую 500 мг флаванолов какао, либо таблетки поливитаминов, либо обе таблетки, либо вообще ничего.
Исследователи не обнаружили существенной разницы в возникновении сердечно-сосудистых событий между группой, принимавшей добавку, и контрольной группой.
У участников, принимавших добавку, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 27 процентов ниже по сравнению с контрольной группой.
Руководитель исследования Говард Сессо сказал:
"Когда мы смотрим на совокупность данных как о первичных, так и о вторичных сердечно-сосудистых конечных точках в исследовании исходов добавок какао и поливитаминов, мы видим многообещающие сигналы о том, что добавки флаванолов какао могут снижать важные сердечно-сосудистые заболевания. событий, включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний".
Ранее Медикфорум писал о ранних признаках деменции.
Говард Сессо
Здоровье
Врач, специализируется на эпидемиологии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая гипертонию и ожирение в Brigham and Women's Hospital.
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