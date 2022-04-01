Добавка какао снижает риск смерти от сердечного приступа на 27%

"Когда мы смотрим на совокупность данных как о первичных, так и о вторичных сердечно-сосудистых конечных точках в исследовании исходов добавок какао и поливитаминов, мы видим многообещающие сигналы о том, что добавки флаванолов какао могут снижать важные сердечно-сосудистые заболевания. событий, включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний".

Согласно недавнему исследованию, в какао-бобах можно найти три самых мощных антиоксиданта.В новом исследовании, посвященном пользе какао для здоровья, исследователи предположили, что добавки с этим соединением могут снизить риск сердечного приступа и инсульта.Растение какао содержит множество питательных соединений, но считается, что три из них играют важную роль в защите сердца: катехины, антоцианы и флаванолы.Результаты нового исследования показывают, что флаванолы особенно могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании приняли участие более 21 000 человек, которые принимали либо добавку, содержащую 500 мг флаванолов какао, либо таблетки поливитаминов, либо обе таблетки, либо вообще ничего.Исследователи не обнаружили существенной разницы в возникновении сердечно-сосудистых событий между группой, принимавшей добавку, и контрольной группой.У участников, принимавших добавку, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 27 процентов ниже по сравнению с контрольной группой.Руководитель исследования Говард Сессо сказал:Ранее Медикфорум писал о ранних признаках деменции.