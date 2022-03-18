Сердце и сосуды: добавка какао снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 27%
Британский кардиологический фонд (BHF) сообщает: «Болезни сердца и системы кровообращения являются причиной четверти всех смертей». Из-за влияния сердечно-сосудистых заболеваний на население крайне важно помнить о новых методах лечения, которые могут изменить ситуацию. Исследования показывают, что одна добавка может иметь значение в отношении снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
В новом исследовании говорится, что прием добавки какао может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование, проведенное больницей Brigham and Women's, показало, что у тех, кто принимал добавку, на 27 процентов меньше шансов умереть от различных заболеваний сердца и кровообращения.
Доктор Ховард Сессо, эпидемиолог больницы, сказал, что результаты выявили «многообещающие сигналы о том, что добавка флаванола какао может снизить сердечно-сосудистые заболевания и смертность».
Хотя результаты исследования были многообещающими, доктор Сессо рекомендовал:
«Наше послание потребителям — придерживаться здоровой, сбалансированной диеты, богатой природными источниками флаванолов».
У NHS есть ряд рекомендаций для тех, кто хочет снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса и сокращение употребления алкоголя рекомендуются в качестве способов предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ховард Сессо
Здоровье
Эпидемиолог больницы Brigham and Women's.
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