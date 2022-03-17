Фолиевая кислота: польза и вред

«Фолиевая кислота — это аналог витамина В9. Он необходим для синтеза и восстановления ДНК, а также других генетических материалов. Также важно знать, что в фолате очень нуждаются клетки нашего организма. Без него они не смогут делиться», — говорит специалист.

О пользе фолата говорят много, в результате чего некоторые начали «выписывать» себе его самостоятельно и бездумно, не разбираясь в том, какую функцию фолиевая кислота выполняет в организме.В9 также участвует в производстве эритроцитов, профилактике анемии и других дефицитных состояний, снижает риск развития депрессии, используется в качестве вспомогательного препарата при лечении ревматоидного артрита.Жизненно необходим фолат беременным. В случае его недостатка могут возникнуть различные дефекты при формировании нервной трубки, как следствие, ребенок родится с пороками.Как видим, важность фолиевой кислоты в процессах жизнедеятельности организма сложно переоценить. В некоторых западных странах производителей даже на законодательном уровне обязывают добавлять В9 в хлеб и макаронные изделия!Но назначить прием фолиевой кислоты в лечебных целях может только врач! Иначе возможен обратный эффект. При неправильном приеме из помощника фолиевая кислота может быстро превратиться во вредителя.Длительный прием фолатов чреват риском возникновения злокачественных опухолей, неврологическими расстройствами, аллергическими реакциями, инсулинорезистентностью, нарушением зрения. Поэтому ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и проводить эксперименты со столь серьезными добавками.