Избавиться от постковидного диабета помогает обычная ходьба
Коронавирус может вызывать у некоторых людей развитие диабета, при котором уровень сахара в крови способен стать опасно высоким.
Диабет – это патологическое состояние, характеризующееся резким повышением уровня глюкозы в крови. Это происходит в связи с тем, что тело оказывается не способным вырабатывать инсулин, либо вырабатывает его недостаточно, или же гормон не дает нужного сахароснижающего эффекта. В результате уровень сахара в крови может стать критически высоким.
По данным службы здравоохранения NHS , у людей, заболевающих коронавирусной инфекцией COVID-19, может развиваться сахарный диабет. В частности, данное осложнение бывает свойственно тем, кто начинает страдать долгим ковидом.
«Длительный коронавирус может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространенное среди пациентов с диабетом 1 типа», - констатируют специалисты Центра биомедицинских исследований Пеннингтона.
В некоторых случаях диабет возникает у людей, которые легко переносили ковид. По словам экспертов, человек может не сильно болеть COVID-19, но через шесть месяцев у него может развиться диабет.
Каковы симптомы диабета.
- Чувство сильной жажды.
- Учащенное мочеиспускание (особенно ночью).
- Необъяснимая сильная усталость.
- Потеря веса.
- Повторяющаяся молочница.
- Зуд в области половых органов.
- Затуманенное зрение.
- Порезы и ссадины, которые долго не заживают
- Дыхание с фруктовым запахом.
«Упражнения снимают воспаление, ведущее к повышению уровня сахара в крови, а также к развитию и прогрессированию диабета. Ходьба – это тоже упражнение: нужно ходить 30 минут пешком ежедневно», - советуют специалисты.
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Центр биомедицинских исследований Пеннингтона (Pennington Center for Biomedical Research)
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