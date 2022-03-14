Избавиться от постковидного диабета помогает обычная ходьба

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ноги лестница

Коронавирус может вызывать у некоторых людей развитие диабета, при котором уровень сахара в крови способен стать опасно высоким.

Диабет – это патологическое состояние, характеризующееся резким повышением уровня глюкозы в крови. Это происходит в связи с тем, что тело оказывается не способным вырабатывать инсулин, либо вырабатывает его недостаточно, или же гормон не дает нужного сахароснижающего эффекта. В результате уровень сахара в крови может стать критически высоким.

По данным службы здравоохранения NHS , у людей, заболевающих коронавирусной инфекцией COVID-19, может развиваться сахарный диабет. В частности, данное осложнение бывает свойственно тем, кто начинает страдать долгим ковидом.

«Длительный коронавирус может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространенное среди пациентов с диабетом 1 типа», - констатируют специалисты Центра биомедицинских исследований Пеннингтона.

В некоторых случаях диабет возникает у людей, которые легко переносили ковид. По словам экспертов, человек может не сильно болеть COVID-19, но через шесть месяцев у него может развиться диабет.

Каковы симптомы диабета.
  • Чувство сильной жажды.
  • Учащенное мочеиспускание (особенно ночью).
  • Необъяснимая сильная усталость.
  • Потеря веса.
  • Повторяющаяся молочница.
  • Зуд в области половых органов.
  • Затуманенное зрение.
  • Порезы и ссадины, которые долго не заживают
  • Дыхание с фруктовым запахом.
В то же время исследование, опубликованное журналом «Обзор упражнений и спортивных наук» (Exercise and Sport Sciences Reviews), показало: избавиться от симптомов постковидного диабета помогает физическая активность, включая обычную ходьбу.

«Упражнения снимают воспаление, ведущее к повышению уровня сахара в крови, а также к развитию и прогрессированию диабета. Ходьба – это тоже упражнение: нужно ходить 30 минут пешком ежедневно», - советуют специалисты.

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Центр биомедицинских исследований Пеннингтона (Pennington Center for Biomedical Research)

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является частью системы государственного университета Луизианы и проводит клинические, фундаментальные и популяционные исследования

Теги : последствия коронавируса, лечение диабета, польза ходьбы