Избавиться от постковидного диабета помогает обычная ходьба

«Длительный коронавирус может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространенное среди пациентов с диабетом 1 типа», - констатируют специалисты Центра биомедицинских исследований Пеннингтона.

Чувство сильной жажды.

Учащенное мочеиспускание (особенно ночью).

Необъяснимая сильная усталость.

Потеря веса.

Повторяющаяся молочница.

Зуд в области половых органов.

Затуманенное зрение.

Порезы и ссадины, которые долго не заживают

Дыхание с фруктовым запахом.

«Упражнения снимают воспаление, ведущее к повышению уровня сахара в крови, а также к развитию и прогрессированию диабета. Ходьба – это тоже упражнение: нужно ходить 30 минут пешком ежедневно», - советуют специалисты.