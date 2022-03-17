Дефицитные состояния: 4 видимых признака, что вам нужно больше фолиевой кислоты в вашем рационе
Витамин B9, также известный как фолиевая кислота, играет решающую роль в ряде важных функций организма. Синтез ДНК, метаболизм аминокислот и деление клеток зависят от фолиевой кислоты, так что же может произойти, если ваше тело не получает ее в достаточном количестве? Анемия является одним из наиболее тревожных последствий дефицита витамина B9, но есть некоторые ключевые признаки, которые помогут вам предотвратить ее.
Этот естественный витамин необходимо получать с пищей, так как организм не может производить его самостоятельно. К счастью, есть много продуктов, таких как мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты, которые естественно богаты фолиевой кислотой, поэтому относительно легко включить в свой рацион большое количество B9.
Согласно британским рекомендациям NHS, человек считается дефицитным по B9, если его уровень в сыворотке ниже 4 нг/мл.
Каковы симптомы дефицита витамина B9?
Низкоэнергетичный
Чувство выгорания и усталости может возникать по ряду причин, но мало кто из нас задумывается о том, какое влияние наша диета может оказать на наш повседневный уровень энергии.
Дефицит фолиевой кислоты может оказать существенное влияние на вашу способность правильно производить и использовать энергию, вызывая у вас чувство слабости и сильную усталость в течение дня.
Тусклый тон кожи
Бледная, тусклая кожа — это то, с чем многие из нас сталкиваются после тяжелой ночи или когда мы мало отдыхаем, но потеря необходимого фолата — еще одна потенциальная причина вашего тусклого вида.
Желтуха
Пожелтение кожи возникает в результате повышенного гемолиза (разрыва), вызванного нарушением образования эритроцитов.
Если вы заметили, что белки ваших глаз и общий тон кожи стали заметно желтоватыми, лучше всего обратиться к врачу за дополнительной консультацией.
Язвы во рту
Боль во рту является еще одним ключевым признаком дефицита фолиевой кислоты и может проявляться в различных формах.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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