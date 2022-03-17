Ломит суставы? 10 признаков того, что у вас может быть ревматоидный артрит
Прогрессирующий ревматоидный артрит может вызывать отек суставов, их мучительную ломоту и боль, но как его можно опознать на ранней стадии?
Люди с ревматоидным артритом (РА) часто долго остаются без лечения, поскольку связывают свои симптомы с действием каких-то внешних факторов и не обращаются к врачу. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки ревматоидного артрита, возможные на ранней стадии.
Усталость. Еще до возникновения боли в суставах может чувствоваться сильное утомление, недостаток энергии, подавленность. Эти состояния влияют на повседневную деятельность, сексуальное влечение, рабочую производительность.
Намек на лихорадку. Небольшая температура с характерным недомоганием может примешиваться к чувству усталости.
Потеря веса. В случае ревматоидного артрита общее недомогание, болезненность суставов и небольшое повышение температуры начинают снижать аппетит, это естественным образом вызывает потерю веса.
Тугоподвижность. Она может возникать в одном или двух мелких суставах, часто в пальцах. Со временем распространяется практически на все тело, особенно если человек долго находился в неподвижном состоянии (например, характерная тугоподвижность при артрите возникает утром).
Болезненность суставов. Суставы начинают проявлять болезненность при прикосновении. Иногда через них проходит острая стреляющая боль.
Опухание суставов. Они начинают выглядеть опухшими без видимой причины. По мере прогрессирования ревматоидного артрита такие отеки становятся все более серьезными, усугубляясь повреждением хрящевой ткани.
Покраснение. Кожа вокруг пострадавших суставов начинает приобретать красный оттенок. Это происходит из-за воспаления, которое вызывает расширение кровеносных сосудов в ней.
Онемение и покалывание. Наряду с костной тканью поражаются нервы суставов, которые подвергаются сдавливанию из-за возникающего воспаления и отека. Онемение и покалывание в руках и ногах могут быть ранним признаком РА.
Уменьшение диапазона движений. Поскольку ревматоидный артрит приводит к боли, отеку и болезненности пораженных суставов, он препятствует их полноценному движению. Например, на ранней стадии заболевания человек может заметить, что ему трудно сгибать и разгибать запястье. По мере развития недуга могут поражаться связки и сухожилия, затрудняется их сгибание и выпрямление, нередко возникает хромота, утрачивается хорошая координация движений.
Симметричное поражение суставов. Скованность, боль, припухлость и другие симптомы могут возникать в одних и тех же суставах по обеим сторонам тела.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за постоянным чувством усталости.
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