От анемии до проблем с щитовидкой: почему вы все время чувствуете усталость
В случае некоторых заболеваний вы можете чувствовать усталость даже несмотря на отдых.
Сон, еда, отдых – все это известные методы борьбы с усталостью и перенапряжением. Однако из-за определенных осложнений со здоровьем простой отдых может не помогать. Например, человек может пострадать из-за синдрома хронической усталости – состояния, характеризующегося длительным периодом утомления, которое не улучшается при отдыхе, но ухудшается при физической нагрузке. Кроме того, чрезмерную усталость могут вызывать другие причины.
Анемия. К ее возникновению ведет недостаток здоровых эритроцитов в организме. Это одно из наиболее распространенных нарушений у женщин, сопровождающееся чрезмерной усталостью. Другие симптомы включают одышку, повышенную ломкость ногтей, головокружение (в том числе возникающее при изменении положения тела). Наиболее распространенной причиной возникновения анемии является дефицит железа.
Депрессия. Постоянная усталость является одним из физических признаков депрессии. Также из-за нее возникают чрезмерная потребность во сне, головные боли, снижение производительности, усиливается подверженность стрессу, беспокойству.
Фибромиалгия. Хроническое состояние, которое характеризуется длительной усталостью и мышечно-скелетной болью. Помимо усталости, симптомами фибромиалгии являются когнитивная дисфункция, трудности с засыпанием и продолжительностью сна, психические проблемы.
Диабет. Еще одна причина того, почему вы все время чувствуете усталость, – это повышенный уровень сахара в крови, возможный в случае предиабета или сахарного диабета.
Гипертиреоз. Развитие этого заболевания щитовидки тесно связано с чрезмерным производством тироксина, также известного как гормон щитовидной железы. При гипертиреозе человек худеет, несмотря на употребление достаточного количества пищи и даже тягу к еде. Кроме того, усиливаются потливость, нервозность и тревожность, возникают приступы озноба, учащенного сердцебиения.
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