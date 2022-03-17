Мешки под глазами могут говорить о проблемах со здоровьем: объясняет эксперт

«легкий отек или припухлость под глазами обычно связаны с недостатком сна из-за скоплением жидкости, и решить эту проблему бывает не сложно».

«Другие причины, по которым у вас могут появиться мешки под глазами, включают злоупотребление соленой пищей, аллергию, курение, пребывание на солнце, экзему или наследственное заболевание», - продолжила специалист.

Отклонения в работе щитовидной железы.

Нарушение в работе почек.

Недостаточность надпочечников.

«Если вас беспокоят мешки под глазами, например, если они причиняют вам боль или дискомфорт и сохраняются в течение необычного периода времени, проконсультируйтесь врачом», - поделилась советом эксперт.