Мешки под глазами могут говорить о проблемах со здоровьем: объясняет эксперт

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глаз закрыт рукой

Мешки под глазами относительно редко являются результатом серьезного заболевания, но иногда за их появлением скрываются проблемы со здоровьем.

В интервью оптометриста Рошни Пател были перечислены причины появления мешков под глазами – распространенной проблемы, которая время от времени затрагивает каждого. По словам эксперта,

«легкий отек или припухлость под глазами обычно связаны с недостатком сна из-за скоплением жидкости, и решить эту проблему бывает не сложно».

В то же время состояние кожи в области под глазами зависит от старения. С возрастом ткани вокруг глаз ослабевают, а также меняется распределение лицевого жира, который раньше поддерживал кожу под нижними веками. Образуются новые пространства, в которые может проникать жидкость, что приводит к эффекту одутловатости – лицо и конкретно участки под глазами начинают выглядеть отечными.

«Другие причины, по которым у вас могут появиться мешки под глазами, включают злоупотребление соленой пищей, аллергию, курение, пребывание на солнце, экзему или наследственное заболевание», - продолжила специалист.

Говоря о тех проблемах со здоровьем, которые способствуют появлению мешков, Пател перечислила следующие нарушения.
  • Отклонения в работе щитовидной железы.
  • Нарушение в работе почек.
  • Недостаточность надпочечников.
Специалист предупредила, что некоторые лекарства, могут вызывать усталость надпочечников, ведущую к припухлостям под глазами. В частности, это возможно при приеме стимуляторов или длительном использовании обезболивающих средств.

«Если вас беспокоят мешки под глазами, например, если они причиняют вам боль или дискомфорт и сохраняются в течение необычного периода времени, проконсультируйтесь  врачом», - поделилась советом эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выпадение волос может говорить о серьезных проблемах с сердцем.
Рошни Пател (Roshni Pate)
Рошни Пател (Roshni Pate)
Здоровье
оптик-оптометрист
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