Окулист Пател назвал 5 способов победить мешки и темные круги
Мешки под глазами – распространенная проблема, которая время от времени затрагивает каждого. Тем не менее, опухшие веки и темные круги под глазами все же не идеальны. Ведущий окулист и оптометрист Lenstore Рошни Пател рассказал, что вызывает ваши мешки под глазами и как их уменьшить.
Легкий отек или припухлость под глазами обычно связаны с недостатком сна из-за скопления жидкости под глазами. Хотя наиболее узнаваемой и знакомой причиной мешков под глазами является недостаток сна, эта досадная проблема может быть вызвана самыми разными причинами. Например, это также очень распространено как часть старения.
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Больше спать
Более продолжительный и стабильный сон — это самое важное, что вы можете сделать, чтобы избавиться от мешков под глазами.
«Недостаток отдыха является наиболее распространенной причиной мешков под глазами, но эффективный сон в обычные часы может способствовать более здоровому образу жизни в целом».
Используйте антигистаминные препараты
Если ваши мешки под глазами вызваны аллергией, антигистаминные препараты могут помочь.
Г-н Патель сказал:
«Иногда аллергия может привести к опуханию глаз. Принимая антигистаминные препараты, вы можете уменьшить последствия аллергии, в том числе отечность».
Сократите потребление алкоголя
Сокращение употребления алкоголя — разумная идея, если вы пытаетесь избавиться от мешков под глазами.
«Обезвоживание может привести к темным кругам под глазами и мешкам, поэтому сокращение или сокращение потребления алкоголя, который способствует обезвоживанию, может помочь уменьшить этот вид».
Избегайте обезвоживания
Обезвоживание может быть важным фактором появления мешков под глазами.
Компресс
Использование холодного компресса с кофеином также может помочь успокоить красные и воспаленные глаза.
«Кофеин и холод могут помочь уменьшить появление мешков под глазами. Прохладный пакетик зеленого чая, наложенный под глаза, может уменьшить отечность».
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Рошни Пател
Здоровье
Окулист и оптометрист в Lenstore.
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