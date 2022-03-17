Окулист Пател назвал 5 способов победить мешки и темные круги

Патель назвал 11 лучших домашних средств, которые стоит попробовать

Больше спать

«Недостаток отдыха является наиболее распространенной причиной мешков под глазами, но эффективный сон в обычные часы может способствовать более здоровому образу жизни в целом».

Используйте антигистаминные препараты

«Иногда аллергия может привести к опуханию глаз. Принимая антигистаминные препараты, вы можете уменьшить последствия аллергии, в том числе отечность».

Сократите потребление алкоголя

«Обезвоживание может привести к темным кругам под глазами и мешкам, поэтому сокращение или сокращение потребления алкоголя, который способствует обезвоживанию, может помочь уменьшить этот вид».

Избегайте обезвоживания

Компресс

«Кофеин и холод могут помочь уменьшить появление мешков под глазами. Прохладный пакетик зеленого чая, наложенный под глаза, может уменьшить отечность».