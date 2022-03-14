Подвержены ли вы болезням сердца? Выпадение волос может говорить о высоком риске
Выпадение волос может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, констатируют ученые.
Подверженность человека болезням сердца может зависеть от некоторых факторов, включая те, которые часто упускаются из виду. Одним из них является выпадение волос.
«Облысение – непростая проблема для мужчин и женщин, однако в ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование связывает облысение с повышенным риском сердечных заболеваний», - цитирует исследователей British Medical Journal.
По данным 10-летний наблюдений, если в молодом возрасте мужчины подвергаются облысению на макушке, это может говорить о подверженности сердечно-сосудистым заболеваниям.
«Потеря волос на затылке у мужчин связана с повышенным риском ишемической болезни сердца, тогда как залысины на лбу – нет», - заявили научные специалисты.
В частности, они установили, что облысение зоны темени более тесно, чем лобное облысение, ассоциируется с наличием системного атеросклероза. Атеросклероз характеризуется поражением крупных кровеносных сосудов, осуществляющих доставку кислорода, а также питательных веществ и гормонов вместе с кровью в ткани и органы тела. На сосудистых стенках образуются отложения в виде бляшек, состоящих из жира, холестерина. Такой холестериновый налет делает сосудистую ткань жесткой, неэластичной, вдобавок со временем, разрастаясь, холестериновые отложения вызывают сужение просвета сосудов, что ведет к ухудшению кровоснабжения или даже его остановке. Именно атеросклероз является ключевым фактором сердечных приступов.
По мнению ученых, мужчины с облысением на макушке, особенно молодые, должны более тщательно обследовать профилактически свое состояние сердечно-сосудистой системы.
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