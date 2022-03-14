Подвержены ли вы болезням сердца? Выпадение волос может говорить о высоком риске

«Облысение – непростая проблема для мужчин и женщин, однако в ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование связывает облысение с повышенным риском сердечных заболеваний», - цитирует исследователей British Medical Journal.

«Потеря волос на затылке у мужчин связана с повышенным риском ишемической болезни сердца, тогда как залысины на лбу – нет», - заявили научные специалисты.