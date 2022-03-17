Рост ковида в Великобритании: профессор сообщает о редких симптомах

«Число новых случаев увеличивается во всех возрастных группах, причем тревожно высокий рост приходится на более пожилую, более уязвимую возрастную группу», - сказал профессор Спектор.

«звон в ушах и необычные мышечные боли – они наблюдаются примерно в каждом пятом симптоматическом случае».