Рост ковида в Великобритании: профессор сообщает о редких симптомах
Заболевающих ковидом становится больше, и среди них все чаще встречаются симптомы, которые были редкими раньше, констатирует ученый эпидемиолог Тим Спектор.
Профессор Тим Спектор, руководитель проекта ZOE Covid Symptom Study, исследующего симптомы коронавирусной инфекции, сообщил в очередном выступлении о существенном росте заболеваемости ковидом в Великобритании. Он заявил, что «случаи заражения взлетели до самого высокого уровня». Согласно его данным, в среднем в Великобритании ежедневно регистрируется 258 155 новых симптоматических случаев COVID-19 – по сравнению со статистикой зараженных недельной давности рост составляет 17%.
«Число новых случаев увеличивается во всех возрастных группах, причем тревожно высокий рост приходится на более пожилую, более уязвимую возрастную группу», - сказал профессор Спектор.
Также исследователь отметил, что люди, заболевающие коронаирусом стали сообщать о симптомах, ранее считавшихся редкими. Говоря об этих признаках, он уточнил:
«звон в ушах и необычные мышечные боли – они наблюдаются примерно в каждом пятом симптоматическом случае».
По мнению ученого, ковид-пандемия не только не закончилась, но стала более непредсказуемой, чем когда-либо. Он рекомендует всем, кто испытывает недомогание, проходить тест на возможное заражение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут говорить о заражении вариантами Дельтакрон, Омикрон и BA.2.
Тим Спектор (Tim Spector) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
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