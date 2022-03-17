Заражение ковидом может оказаться неузнанным: объясняет иммунолог Крючков
По словам иммунолога Николая Крючкова, заражение ковидом может проявляться нетипичной симптоматикой, которая сбивает с толку, позволяя вирусу остаться неузнанным.
В интервью эксперт сообщил, что заражение ковидом может принимать форму недомогания, мешающую его правильно диагностировать.
«При коронавирусе может проявляться ряд нетипичных симптомов. Их набор может быть намного шире, чем известно ученым сейчас», - объяснил Крючков порталу Ura.ru.
Говоря об этом, иммунолог перечислил следующие возможные признаки заражения.
- Недомогание без высокой температуры и кашля.
- Усталость или резкая слабость.
- Боль в животе.
- Нарушение пищеварения.
- Потеря аппетита.
«любые проявления, связанные с центральной нервной системой, включая головную боль».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Великобритании у пациентов стали фиксировать симптомы ковида, раньше считавшиеся редкими.
Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании по исследованиям
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