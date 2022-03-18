Психосоматика болезней горла: невысказанные эмоции и подавленный страх

«Последствиями неразрешенных личностных проблем и стресса могут быть самые разные недомогания — от приступов мигрени до скачков уровня артериального давления. И очень часто это именно боли в горле», — констатирует доктор.

С психосоматикой и влиянием пережитых негативных эмоций на физическое здоровье человека врач работает уже давно. И готова привести сотни примеров, доказывающих прямую связь между эмоциональным состоянием и его откликом в различных органах и системах организма.Психолог утверждает, что испытывая стрессы и постепенно накапливая нервное напряжение, организм рано или поздно начинает включать защитные реакции на уровне физического тела.Что касается болезней горла, особенно если речь идет о хронических, то их главная психо-эмоциональная причина — это привычка замалчивать свои обиды и недовольства, как будто проглатывая их.Не имея выхода, негативные эмоции накапливаются, блокируют мышцы шеи и со временем трансформируются в болезни: ангину, тонзилиты, ларингиты, которые могут повторяться до 5-6 раз в течение года.К примеру, психосоматической причиной ларингита (воспаление гортани) считается страх высказывать свое мнение, проявлять себя в обществе.Фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки) — ни что иное, как следствие сверх-тревожности и неуверенности в себе.Тонзилит возникает на почве неумения постоять за себя, отстоять свое мнение. Часто за ним также кроется подавленный, невысказанный гнев.Полностью вылечить такие заболевания крайне сложно. Медикаментами удается сбить только симптомы. Истинная же причина их возникновения кроется глубже. И здесь человеку важно посмотреть вглубь себя и разобраться со своими подавленными эмоциями.